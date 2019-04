Medailám k MS 2019 dominuje postava hokejistu a tatranské štíty

Ich dizajn musela schváliť Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), organizátori každého šampionátu môžu prísť s vlastným návrhom.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Organizátori hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku (10.-26. mája) v stredu oficiálne predstavili medaily, ktoré budú udeľovať prvým trom tímom na šampionáte. Dominuje im postava hokejistu a slovenské vrchy, pričom vyrobené sú zo zliatiny farebných kovov a jednotlivé druhy sú povrchovo upravené niklovaním, zlatením a patinovaním.



Cenné kovy budú v Bratislave odovzdávať 26. mája po finále a súboji o 3. miesto. Ich dizajn musela schváliť Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), organizátori každého šampionátu môžu prísť s vlastným návrhom. "Už v roku 2011 pri organizácii MS na Slovensku boli naše medaily vysoko hodnotené tímami. Pre tento rok sme chceli, aby boli ťažké a niečím výnimočné," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček. Dizajnérovi zadali dve podmienky. "Jednou bolo zachovanie maximálnej veľkosti a váhy, druhou, že medaily musia byť okrúhle. Využili sme možnosť zakomponovať slovenský motív. Definitívnu podobu získali medaily v mincovni Kremnica, ktorá sa zhostila úlohy na výbornú. Museli sme ich dať ešte schváliť v IIHF, kde boli s vizualizáciou maximálne spokojní."



Medaily vážia približne 350 gramov, pričom každá jedna je vlastne originál, keďže každá prešla rukami pracovníkov kremnickej mincovne. V realizovanom návrhu agentúry Packy Advertising vedenej Petrom Packaňom sa odráža symbolika krajiny. "Pri tvorbe som dostal voľnú ruku. Vychádzali sme z krásnych slovenských hôr, ktoré sme umiestnili do stredovej časti. Do návrhu sme ich zakomponovali netradične - výrezom, vďaka čomu je medaila napriek jej klasickému kruhovému tvaru unikátny kúsok," povedal Packaň. Znázornené hory nepochádzajú z trojvršia zo štátneho znaku. "Nechceli sme ísť do konfrontačných verzií. Zvolili sme tatranské hory - Lomnický štít, Gerlachovský štít a Kriváň. Verím, že sa medaily budú ľuďom páčiť," dodal autor návrhu.



Každá kolekcia obsahuje 33 medailí, teda pre MS pripravili dokopy 99 kusov. Vyrobili ich zo zliatiny farebných kovov medi a zinku. Kolekciu vyrazili v kremnickej mincovni, v ktorej pripravili cenné kovy aj pre MS 2011. Na základe grafického návrhu najskôr zostrojili trojrozmerný sadrový model, ktorý sa stal podkladom pre výrobu raziaceho náradia. Po vyrazení sa v ďalších technologických operáciách vyrezával tvar vrchov, medaily sa pokovovali a patinovali. Záverečnou operáciou bolo našívanie stúh, tie boli vyrobené v Česku. "Vyrazené medaily majú väčšie rozmery a vyššie reliéfy ako mince, celý výrobný proces je preto prácnejší a náročnejší, povrchové úpravy sa robia zložitejšie," prezradil Jaroslav Setnický, vedúci predaja Mincovne Kremnica. Dizajn medailí ocenil aj bývalý slovenský hokejový reprezentant a držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS Ľubomír Višňovský. "Veľmi sa mi páčia, majú krásny dizajn. Ja som šťastný človek, lebo vlastním všetky tri. Zlatá a bronzová medaily sú šťastné, strieborná je smutná, lebo strieborný tím končí šampionát prehrou. Bol by som rád, keby Slovensku zostala tento rok jedna z nich, je jedno aká," povedal Višňovský.



Pri samotnom odovzdávaní medailí budú asistovať hostestky v originálnych šatoch z dielne mladej slovenskej autorky Lenky Sršňovej. Top s trojštvrťovým rukávom pôsobí mladistvo a zároveň elegantne. "Pri návrhu som vychádzala z existujúceho vizuálu celého podujatia. Vzor tvorí plocha pozostávajúca z trojuholníkov ružovo-modrých odtieňov. Som presvedčená, že počas ceremoniálov sa bude na čo pozerať," vyslovila sa autorka návrhu šiat.