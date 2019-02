Medailové poradie lyžiarskych MS vedú Nóri a Švajčiari, Slováci sú 7.

Zlato Striebro Bronz spolu

1. Nórsko 1 1 1 3

Švajčiarsko 1 1 1 3

3. Taliansko 1 1 0 2

4. USA 1 0 1 2

5. Slovinsko 1 0 0 1

6. Rakúsko 0 1 1 2

7. Francúzsko 0 1 0 1

SLOVENSKO 0 1 0 1



Are 10. februára (TASR) - Ilka Štuhecová vybojovala v nedeľu premiérovú medailu pre Slovinsko na 45. majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach vo Švédskom Are. V zjazde získala zlato. Po polovici programu individuálnych súťaží je na čele medailového poradia Nórsko spolu so Švajčiarskom s bilanciou 1-1-1. Slovensko vďaka striebru Petry Vlhovej v piatkovej kombinácii figuruje spoločne s Francúzskom na siedmom mieste.Američanka Lindsey Vonnová sa vo svojom záverečnom súťažnom vystúpení v kariére postarala v nedeľňajšom zjazde o bronzovú a celkovo druhú medailu pre USA.