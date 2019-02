Medailové poradie lyžiarskych MS vedú Nóri a Švajčiari, Slováci piaty

medailové zrkadlo po 9 z 11 súťažiach:



zlato striebro bronz spolu



1. Nórsko 2 1 1 4



. Švajčiarsko 2 1 1 4



3. Taliansko 1 1 1 3



. Francúzsko 1 1 1 3



5. SLOVENSKO 1 1 0 2



. Slovinsko 1 1 0 2



7. USA 1 0 2 3



8. Rakúsko 0 3 2 5



9. Nemecko 0 1 0 1

Are 15. februára (TASR) - Po piatkovom obrovskom slalome mužov na majstrovstvách sveta v Are sú na čele medailového zrkadla nórski a švajčiarski lyžiari. Obe krajiny získali dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Slovensku patrí vďaka zlatu a striebru Petry Vlhovej delená piata priečka so Slovinskom.