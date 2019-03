RTVS ako tretieho v ankete Najväčší Slovák predstaví Petra Sagana

V dokumente ankety prezradí Merčiak desať dôvodov, prečo by sa práve Sagan mal stať víťazom. Vo viacerých prípadoch je držiteľom rekordov.

Bratislava 4. marca (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) ako tretieho v ankete Najväčší Slovák predstaví cyklistu Petra Sagana. V stredu 6. marca od 20.30 h RTVS odvysiela dokument a diskusiu o jeho kariére. Úlohy sprievodcu jeho životom a úspechmi sa ujal športový komentátor a redaktor Marcel Merčiak. TASR o tom informovala Silvia Turnerová zo sekcie marketingu a komunikácie RTVS.



V dokumente ankety prezradí Merčiak desať dôvodov, prečo by sa práve Sagan mal stať víťazom. Vo viacerých prípadoch je držiteľom rekordov. V histórii svetovej cyklistiky nikto okrem Sagana nevyhral na svetovom šampionáte v cestnej cyklistike v elitnej kategórii trikrát za sebou. Aktuálne je držiteľom šiestich zelených dresov z Tour de France za víťazstvá v bodovacích pretekoch.



Merčiak sa zapojí aj do diskusie, ktorá bude nasledovať po odvysielaní dokumentu. Spolu s ním sa na diskusii o kariére a úspechoch cyklistu, ktorú bude moderovať Štefan Chrappa, zúčastnia aj športový manažér Alfonz Juck a redaktor denníka Šport Ľudovít Lučanič.



"Peter je cyklistickým fenoménom svojej doby. Už ako 18-ročný vstúpil do pelotónu najlepších svetových cyklistov, nezľakol sa veľkých mien súperov a ani veľkých výziev. Svoje prvé víťazstvo dosiahol necelé dva mesiace po svojom vstupe do najsilnejšieho svetového pelotónu v čase, keď mnohí nováčikovia ešte len otvárajú oči a snažia sa nasávať atmosféru a hľadať skúsenosti do svojej pretekárskej budúcnosti," povedal Lučanič.



Ako doplnil, v súčasnosti má na svojom konte už viac ako stovku víťazstiev na najslávnejších pretekoch, okrem titulov majstra sveta a šiestich zelených tričiek na Tour de France aj triumfy na najslávnejších monumentálnych klasikách Okolo Flámska a Paríž – Roubaix.



Budúci týždeň v stredu 13. marca o 21.55 h odvysiela RTVS dokument a diskusiu venovanú Andrejovi Hlinkovi, jeho obhajcom bude Ján Čarnogurský.