Medzinárodnej boxerskej asociácii hrozí bankrot

Lausanne 19. júna (TASR) - Medzinárodnej boxerskej asociácii (AIBA) hrozí bankrot. Uviedol to jej výkonný riaditeľ Tom Virgets iba niekoľko dní predtým, ako má Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodnúť o budúcnosti organizácie v jeho radoch.



AIBA disponuje na svojich účtoch sumou necelých 400.000 amerických dolárov, prepustí všetkých zamestnancov okrem troch a nemá prostriedky, aby proti rozhodnutiu MOV bojovala na Športovom arbitrážnom súde (CAS). Virgets zdôraznil v liste členom výkonného výboru, že kroky MOV "sú jednoznačne namierené, aby AIBA zbankrotovala."



Asociácia sa dostala do problémov pre finančné nejasnosti a podozrivé rozhodovanie olympijských súbojov. Ťažkosti znásobilo, keď sa prezidentom stal Gafur Rachimov, ktorý figuroval na americkom sankčnom zozname ľudí spojených s organizovaným zločinom. MOV chystá vlastný kvalifikačný formát, ktorý umožní boxerom štartovať na OH 2020 v Tokiu. Informovala o tom agentúra AP.