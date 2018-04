Nad štartom Messiho a Busquetsa proti AS Rím visia otázniky

Španielsky stredopoliar sa po zranení vrátil do tréningového procesu FC Barcelona iba v pondelok.

Barcelona 3. apríla (TASR) - Dva veľké otázniky visia nad zložením základnej zostavy FC Barcelona v stredajšom prvom zápase štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov doma proti AS Rím. Zdravotný stav Lionela Messiho nie je stále stopercentný, Sergio Busquets trénuje po zranení iba druhý deň.



Argentínčan nenastúpil pre svalové problémy od začiatku za "Blaugranas" v uplynulých troch stretnutiach a vynechal aj dva marcové prípravné duely argentínskej reprezentácie. Očakáva sa však, že ho barcelonský tréner Ernesto Valverde napriek tomu pošle na ihrisko od úvodnej minúty. Španielsky stredopoliar sa po zranení vrátil do tréningového procesu FC Barcelona iba v pondelok. Pred troma týždňami utrpel v osemfinálovej odvete LM proti FC Chelsea vlásočnicovú zlomeninu palca a je otázne, na koľko minút ho Valverde v zápase využije. V utorok o tom informovala agentúra AP.



Philippe Coutinho nesmie ako zimná posila hrať za Barcelonu vo vyraďovacej fáze LM 2017/2018, pretože v základnej skupine nastúpil za svoj bývalý klub FC Liverpool.



Katalánci neprešli cez štvrťfinále LM v minulých dvoch ročníkoch. Zatiaľ naposledy sa dostali medzi štyri najlepšie európske tímy v roku 2015 a vtedy v celej súťaži triumfovali. AS Rím je vo štvrťfinále prvýkrát za desať sezón. Na štadióne Camp Nou nehrali Rimania od roku 2015, keď v skupinovej fáze LM utŕžili debakel 1:6.