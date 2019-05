Messi by bol rád, keby Valverde ďalej trénoval Barcelonu

Valverde stále nevie stráviť vypadnutie s Liverpoolom v Lige majstrov, čo priznal na tlačovej konferencii pred sobotňajším finále Španielskeho pohára s Valenciou.

Barcelona 25. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by bol rád, keby tréner Ernesto Valverde pokračoval v španielskom klube FC Barcelona aj v ďalších sezónach.



"Chcel by som, aby pokračoval. Minulý rok sme získali double a tento rok to môžeme zopakovať," citovala agentúra AFP argentínskeho kanoniera.



Valverde stále nevie stráviť vypadnutie s Liverpoolom v Lige majstrov, čo priznal na tlačovej konferencii pred sobotňajším finále Španielskeho pohára s Valenciou: "Stále sa spamätávame zo zápasu s Liverpoolom. Bola to tvrdá rana. Je tu však finále Copa del Rey a možno získame double. Musíme myslieť na víťazstvo, tak ako pred každým finále."