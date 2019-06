Messi chce s reprezentáciou prelomiť neúspechy na Copa America

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty v drese FC Barcelona zažil na klubovej úrovni viacero úspechov.

Rio de Janeiro 11. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi túži na nadchádzajúcom ročníku Copa America získať s reprezentáciou trofej. "Albicelestes" naposledy na juhoamerickom šampionáte triumfovali v roku 1993 a ich opora chce prelomiť šnúru neúspechov.



Päťnásobný víťaz Zlatej lopty v drese FC Barcelona zažil na klubovej úrovni viacero úspechov. Získal štyri tituly v Lige majstrov a desať v španielskej La Lige. Na významnú trofej v národnom drese však stále čaká. Tridsaťjedenročný útočník vie, že veľa šancí na nápravu už nemá. "Skôr než ukončím kariéru, rád by som niečo vyhral s národným tímom," citovala ho agentúra AFP.



Messi nezískal vytúženú trofej vo finále MS 2014 v Brazílii, keď jeho tím prehral vo finále na Maracane s Nemeckom 0:1 po predĺžení. Na uplynulých piatich ročníkoch Copa America hrala Argentína štyrikrát vo finále, ale v každom podľahla. Po prehre s Čile v roku 2016 dokonca Messi ohlásil koniec reprezentačnej kariéry. Vydržal však iba šesť týždňov. "Môj syn Thiago miluje, keď hrám za národný tím," povedal vtedy Messi.



Pred začiatkom uplynulej sezóny chcel v Lige majstrov získať piaty triumf, ale Barcelonu zastavil neskorší víťaz FC Liverpool. Teraz chce Messi na Copa America triumfovať. "Ideme tam s rovnakou nádejou a túžbou ako kedykoľvek predtým. Argentína prechádza generačnou výmenou, predstavíme sa tam s mladými a novými chlapcami a pre väčšinu z nich to bude ich prvý oficiálny turnaj. Ale to nezastaví Argentínu v snahe vyhrať," dodal.



V poradí 46. ročník Copa America sa koná od 14. júna do 7. júla v Brazílii. Hrať sa bude na piatich štadiónoch v piatich rôznych mestách.