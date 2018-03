Messi nezasiahol do zápasu proti Taliansku, trápi ho stehnenný sval

Najlepší strelec španielskej ligy sa prizeral víťazstvu svojho tímu nad Talianskom v pomere 2:0 len z lavičky náhradníkov.

Manchester 24. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nezasiahol do piatkového prípravného zápasu proti Taliansku (2:0). Dôvodom boli problémy so zadným stehenným svalom, ktorý ho vraj trápi už dlhšiu dobu.



Najlepší strelec španielskej ligy sa prizeral víťazstvu svojho tímu nad Talianskom v pomere 2:0 len z lavičky náhradníkov. "Už dlhšiu dobu mám problémy so zadným stehenným svalom. Samozrejme, že chcem nastúpiť v každom zápase, ale do začiatku majstrovstiev sveta máme ešte veľa času a preto sme sa rozhodli, že si v tomto zápase oddýchnem. Pevne verím, že svojmu tímu pomôžem už v najbližšom stretnutí proti Španielsku."