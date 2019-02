Messi prekonal 30-gólovú hranicu aj v jedenástej sezóne v sérii

Vedúca Barcelona má na čele tabuľky sedembodový náskok pred druhým Atleticom.

Madrid 17. februára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi rozhodol gólom z penalty o triumfe Barcelony nad Real Valladolid 1:0 a v jedenástej sezóne v sérii prekonal 30-gólovú hranicu v katalánskom drese.



Tridsaťjedenročný útočník sa presadil v 43. minúte, bol to už jeho 22. gól v 22 ligových dueloch, šesť presných zásahov pridal v štyroch zápasoch Ligy majstrov a dva v troch zápasoch Kráľovského pohára. Neskóroval len v španielskom Superpohári. V závere duelu síce nepremenil druhú jedenástku, no to už nič nezmenilo na výhre Barcelony. Valladolid zachránil od vyššej prehry brankár Jordi Masip, ktorý Messimu okrem druhej penalty zmaril aj pekný volej a dve tutovky Luisa Suareza.



"Nehrali sme až tak dobre, to je pravda. Jediná dobrá vec je, že sme zápas dotiahli do víťazného konca. Je super, že sme sa po dvoch ligových remízach vrátili na víťaznú cestu. No rozhodne musíme zlepšiť náš výkon. V utorok v Lige majstrov proti Lyonu musíme byť oveľa lepší," povedal obranca Gerard Pique, ktorý odohral 300. zápas v La Liga a práve on zariadil prvú penaltu, keď ho poslal k zemi stredopoliar Michel.



Vedúca Barcelona má na čele tabuľky sedembodový náskok pred druhým Atleticom. To v sobotu vyhralo na pôde Raya Vallecana, keď sa o jediný gól postaral Antoine Griezmann. Pre francúzskeho kanoniera to bol už 130. presný zásah v drese Atletica a v klubovej histórii sa posunul na piate miesto, keď prekonal Fernanda Torresa. Na čele je Luis Aragones so 172 gólmi. "Griezmann je výnimočný hráč, vždy sa prispôsobí tomu, čo potrebuje mužstvo. Je pre nás nesmierne dôležitý," agentúra AFP citovala trénera Diega Simeoneho.