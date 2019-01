Messi strelil 400. gól v La Lige, Valverde: Čísla z inej galaxie

Tridsaťjedenročný Argentínčan strelil prvý ligový gól za FCB pred 14 rokmi.

Barcelona 14. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi dosiahol ďalší významný individuálny míľnik, keď sa v španielskej La Lige dostal na métu 400 presných zásahov. Jubilejný gól oslávil v nedeľňajšom súboji proti Eibaru (3:0) pri svojom 435. ligovom štarte.



Tridsaťjedenročný Argentínčan strelil prvý ligový gól za FCB pred 14 rokmi. Historicky druhý najlepší strelec La Ligy je Portugalčan Cristiano Ronaldo (311 gólov/292 zápasov), tretí Španiel Telmo Zarra (251/278). Messi bol najlepší strelec La Ligy zatiaľ päťkrát, momentálne vedie poradie topkanonierov so 17 gólmi.



"Je to monštruózne. Streliť 400 gólov v hocijakej súťaži je výnimočný počin, v silnej španielskej lige je to zápis hodný legendy. Lionelove čísla sú ako z inej galaxie, pretože on sám je hráč z inej planéty," komentoval Messiho počin kormidelník katalánskeho giganta Ernesto Valverde. Podľa neho môže Messi pomýšľať aj na pokorenie 500-gólovej méty.



Barcelona si udržala päťbodový náskok na čele tabuľky pred Atleticom Madrid. V nasledujúcom ligovom kole hostí v nedeľu 20. januára trinásty Leganes.