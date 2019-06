Mészáros sa upísal maďarskému Újpestu

Mészáros odohral uplynulý ročník vo farbách Haladásu Szombathely, predtým pôsobil v Debrecíne, Puskásovej Akadémii a v Slovane Bratislava. V belasom drese odohral 86 zápasov a strelil 14 gólov.

Budapešť 11. júna (TASR) - Slovenský futbalista Karol Mészáros bude naďalej pôsobiť v najvyššej maďarskej súťaži. Dvadsaťpäťročný stredopoliar sa upísal Újpestu Budapešť, uviedla v utorok oficiálna internetová stránka klubu.



"Do Maďarska som presunul pred tri a pol rokmi. Je mi cťou, že som teraz prestúpil do jedného z najväčších maďarských klubov, s veľkou tradíciou. Môj otec fandí Újpestu, takže viem, akú históriu má tento klub. Som veľmi šťastný, že tu môžem byť. Chcem sa rýchlo adaptovať a pomôcť mužstvu k úspechom," povedal slovenský stredopoliar pre klubový web.



Szombathely Haladás skončil v uplynulej sezóne na poslednej priečke OTP Bank ligy a zostupuje do druhej ligy. Mészáros zaň odohral 19 zápasov s bilanciou 2 góly a 2 asistencie. Jeho nový zamestnávateľ ukončil minulú sezónu na piatom mieste.