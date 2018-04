Michalovce podľahli doma futbalovej Senici

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 1:2 (1:2)



Góly: 39. Sulley - 17. Práznovský, 26. Castaneda. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Carrillo, Regáli, Bednár, Žofčák - Brašeň, Kováč, Kitambala, Medvedev, 938 divákov.



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Bieszczad – Jankauskas, Bednár, Carrilo, Žofčák - Niši - Kovaľ (46. Regáli), Turík, Antonov (63. Kurminowski), Kolesár (78. Harutyunyan) - Sulley



FK Senica: Holec - Villarraga, Práznovský, Ranko – Herrera, Zezinho, Richtárech, Cuadros (63. Kováč), Brašeň – Kitambala (79. Medvedev), Castaňeda (89. Ľupták)

Michalovce 28. apríla (TASR) -Prezident ÚLK Ivan Kozák pred zápasom odovzdal cenu Petrovi Kolesárovi za najkrajší gól za február/marec. Zaujímavý prvý polčas začali lepšie hostia. Už v 3. minúte sa vo výbornej pozícii ocitol Kitambala, ale zvnútra šestnástky trafil iba brankára Bieszczada. Hostia boli v úvode futbalovejší, ťažili aj z chýb súpera a v 9. minúte mal gól na kopačke Castaneda, ale takisto namieril iba do pripraveného brankára Michaloviec. V 17. minúte to už hosťom vyšlo, keď Castaneda z rohového kopu našiel hlavu Práznovského, ktorý otvoril skóre. Zaskočení domáci síce zvýšili aktivitu, ale do streleckej pozície sa dlho nevedeli dostať. V 25. minúte sa im to podarilo, Kolesár však pred odkrytou bránkou trestuhodne trafil iba obrancu Ranka. Trest prišiel okamžite, keď Herrerov center zužitkoval Castaneda a strelou k bližšej žrdi zvýšil na 2:0 pre Záhorákov. Michalovčania sa snažili o kontaktný gól a dočkali sa v 39. minúte, keď sa Sulley dostal za obranu hostí a prestrelil brankára Holeca.V 49. minúte zaujal dobre mierený priamy kop Žofčáka s pohotovým zákrokom Holeca. Ten sa nenechal prekvapiť ani 61. minúte pri ďalšom pokuse Kolesára spoza šestnástky. Druhý polčas bol najmä senickom bránení tesného náskoku a michalovskej snahe o vyrovnanie. 70. minúte takmer vyšla individuálna akcia Herrerovi, ktorý sa presadil na pravej strane, ale krížnou strelou minul Bieszczadovu bránku. O tri minúty sa už michalovskí diváci tešili z vyrovnania, Kurminowski však zblízka trafil iba bočnú sieť. V ďalšom priebehu bolo vidieť viac nervozity než futbalovej krásy, no diváci už gól nevideli.