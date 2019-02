Michalovce v 19. kole FL porazili Sereď

MFK Zemplín Michalovce - ŠKF iClinic Sereď 1:0 (1:0)



Gól: 10. Žofčák (11 m). Rozhodoval: Pavlík, ŽK: Sulley, Vojtko - Michalík, Baéz, Kuzma, Sus, 1514 divákov.



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Kira - Rota, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Casado - Diarra (89. Špiriak), Danko, Žofčák (52. Kountouriotis), Kolesár (90. Trusa) - Sulley



ŠKF iClinic Sereď: Nwolokor - Sus, Michalík, Djiby Ba, Hučko - Morong, Ventúra (59. Mečiar), Baéz (74. Bilas), Pankaričan (63. Ulrich) - Špehar, Kuzma

MFK Ružomberok – ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:0 (2:0)



Góly: 16. Kostadinov, 36. Qose, 59. Mustedanagič, 85. Tandier. Rozhodovali: Kružliak, Somolíni, Hancko, ŽK: Mustedanagič, D. Kružliak, Kochan – Čögley, Brašeň, 1087 divákov



Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Urdinov – Qose, Kochan (80. Brenkus) – Kostadinov, Mustedangič (80. Takáč), Gál-Andrezly (70. Kmeť) – Tandir



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Asanovič, Práznovský, Chren – B. Ľupták, Karlík (46. Švec) – Válovčan, Richtárech, Brašeň – Chomutov (73. Ďubek)

Na snímke zľava Ján Maslo, Kristi Qose (Ružomberok) a Adrián Chovan (Zlaté Moravce) počas zápasu 19. kola futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble v Ružomberku 16. februára 2019 Foto: TASR/Dušan Hein

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)



Góly: 87. Diaz – 65. Depetris. Rozhodovali: Sedlák – Bednár, Jekkel, ŽK: Kaša, Boženík – Grendel, Janečka, ČK: 90. Kaša po druhej ŽK, 3493 divákov



Žilina: Holec – Majdan, Kaša, Králik, Sluka – Pečovský (76. Balaj) – Káčer, Diaz – Holúbek (50. Gamboš), Boženík, Mihalík (70. Tomič)



Trnava: Rusov – Turňa, Abena, Košút, Čonka – Janečka, Grendel – Ashiru (34. Miesenbock), Dudl (72. Markoski) – Depetris, Yilmaz (87. Pekár)

AS Trenčín - FK Senica 3:0 (1:0)



Góly: 7. Čatakovič, 82. Ubbink (z 11 m), 90.+1 Paur. Rozhodovali: Smolák – Kováč, Roszbeck, ŽK: 20. Dubois (Senica), ČK: 81. Dubois.



Trenčín: Chudý – Yem, Šulek, Mašovič, Skovajsa – Lamine – Ubbink, Zubairu – Sleegers (90.+2 Sleegers), Čatakovič (68. Paur), Corryn (85. Kadák)



Senica: Taborda – Dubois, Da Graca, Dias, Asmah – El Moudane, Petshi – Zezinho – Klapan (76. Castaneda), Ramirez (87. Addo), Deretti (67. Atkinson)





FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová 1:3 (1:1)



Góly: 11. Gatarič – 32. Oravec, 58. Špyrka, 90.+ Urbanič. Rozhodovali: Ziemba – Pozor, Štrbo, ŽK: Šimončič, Charizopulos, M. Fábry (všetci Nitra), 1278 divákov.



Nitra: Šípoš – Charizopulos, Zgrablič (83. M. Fábry), Farkaš, Chovanec – Šimončič, Bilovský (71. Valenta) – Kóňa – Gatarič, Vestenický, Sokovič (63. Machovec)



Podbrezová: Ludha – Obročník, Oravec, Kiwior, Mojžiš – Viazanko, Pastorek (45. +2 Paraj) – Urbanič, Špyrka, Breznaník (86. Bartoš) – Pavúk (62. Olatunji)

Bratislava 16. februára (TASR) - Prinášame výsledky 19. kola Fortuna ligy.Dôležitý zápas o výhodnejšiu pozíciu v boji o prvú šestku mohli lepšie začať hostia. V 5. minúte sa po prihrávke Moronga ocitol v nádejnej šanci Špehar, ale Kiru neprekonal. Domáci sa snažili o ofenzívnu hru a snaha Kolesára o individuálny prienik pred brankára Nwolokora slávila úspech. Najlepší strelec Zemplínčanov získal pokutový kop, z ktorého kapitán Žofčák otvoril skóre - 1:0. Domáci mali v prvom polčase miernu hernú prevahu, no Nwolokora už vážnejšie neohrozili. Diváci videli do konca prvého polčasu ešte po jednom neuznanom góle na oboch stranách, v oboch prípadoch pre ofsajdy.V úvode druhého dejstva sa hostia prezentovali ofenzívnou aktivitou, ich snahám však chýbal moment prekvapenia. V 63. minúte mohol poistiť náskok domácich Sulley, nehlavičkoval však ideálne. Domáci následne prevzali iniciatívu a v snahe o ubránenie náskoku držali hru ďaleko od svojho brankára. V 72. minúte Casado nezakončil ideálne svoj prienik a krátko na to sa proti Dankovej strele efektným zákrokom prezentoval Nwolokor. Gólom sa neskončilo ani prečíslenie domácich v 75. minúte, ktoré zle zakončil Diarra. O víťazstve Michaloviec mohol definitívne rozhodnúť Sulley v 84. minúte, tiesnený v úniku však zakončil iba do pravej žrde. Druhý gól nepridal ani Kolesár, ktorého strelu zastavila horná žŕdka.Liptáci od začiatku diktovali tempo a tlačili sa do ofenzívy. Hoci prvý nebezpečnejší strelecký náprah letel smerom na domácu bránu, keď išlo o tečovný pokus Válovčana, ktorý preletel tesne nad brvnom. V 13. min Mustedanagič vyslal štipľavý projektil asi z 25 m a Chovan ho vytesnal na roh. V 16. min sa už menilo skóre, Kostadinov potiahol loptu takmer z polky ihriska a svojej sólo aj zavŕšil presným nástrelom do ľavého kúta svätyne ViOn–u. V 27. min Kochan z priameho kopu z pravej strany ideálne položil loptu na hlavu J. Masla a jeho hlavičku smerujúcu do šibenice, Chovan končekmi prstov odvrátil na žrď. V 36. min MFK svoju prevahu pretavil aj do druhého gólu. Po krásnej ružomberskej akcii Qose najprv trafil brvno a na druhý pokus už sieť – 2:0. Tesne pred prvopolčasovým hvizdom hlavného arbitra I. Kružliaka sa v sľubnej streleckej pozícii ocitol Richtárech, ale Macík ho vychytal.Liptáci aj v druhom polčase pokračovali vo svojej aktivite. Kružliakova hlavička ešte minula cieľ, ale tretí úder Ruže nedal na seba dlho čakať. V 59. min Mustedanagič si na hranici "veľkého vápna" prevzal prihrávku od Kochana a prízemnou technickou strelou k ľavej žrdi zvýšil na 3:0. V 76. min pred bránou hostí po hlavičke J. Masla zachraňoval Asanovič. O posledný klinec do zlatomoravskej "rakvy" sa postaral v 85. min Tandir, keď do siete doklepol loptu po strele Kmeťa.Zápas tretej Žiliny s ôsmou Trnavou bojujúcou o postup do prvej šestky sa vďaka obom fanúšikovským táborom od úvodu niesol vo výbornej atmosfére. Prvú vážnejšiu šancu mal po prihrávke Mihalíka v 7. min. na ľavej strane Diaz, ale jeho krížny pokus mieril mimo bránu. Zápas bol vyrovnaný, ale šancí sa nerodilo veľa. V 17. min. hostia kopali roh, ale domáci po ňom šli do rýchlej kontry, z ktorej však Boženík vyprodukoval iba slabšiu strelu do stredu brány. V 27. min. kopali domáci priamy kop z hranice šestnástky, ale Holúbek poslal loptu tesne nad. Hostia kontrovali o chvíľu, cez Sluku sa uvoľnil Janečka, ktorý vystrelil po peknej prihrávke od Depetrisa, no Holec loptu vyrazil na roh. V 42. min. kopali hostia po faule Kašu priamy kop takisto z hranice šestnástky, ale Grendelovo zakončenie chytil Holec.V druhom polčase domáci zatlačili Trnavu na jej polovicu, ale nevedeli si vypracovať vážnejšiu príležitosť na ohrozenie Rusovovej brány. Hostia sa pri pozornej defenzíve zamerali na brejky a v 65. min. im jeden takýto vyšiel. V 16-tke sa dostal k lopte navrátilec na slovenské trávniky David Depetris, presadil sa cez jedného zo žilinských brániacich hráčov a strelou do ľavého dolného rohu zabezpečil Trnave vedenie. Holec o chvíľu vyrazil na roh pokus jedného z Trnavčanov, ale Žilina potom zapla vpredu na vyššie obrátky. Do hry naskočil Tomič, v 76. min. Káčerov obstrel Rusov parádne chytil a domáci posilnili útok ešte o Balaja. Ďalšiu gólovku, tentoraz Tomiča v 79. min., vytlačil Rusov na roh a Káčer o minútu neskôr napálil loptu nad pravý horný roh trnavskej brány. Tlak domácich silnel, Spartakovci však bojovali o cenné tri body a vytláčali súpera čo najďalej od svojej brány. V 87. min. však domáci potiahli rýchlejšiu akciu, Boženík posunul naľavo Diazovi, ktorý si vylepšil pozíciu a prekonal Rusova. Žilinčania chceli pridať ďalší gól, lenže v poslednej minúte dostal zbytočnú druhú žltú kartu stopér Kaša a Trnava hrala v nadstavenom čase vo výhode o jedného muža. Gól však nestrelila, a tak sa pod Dubňom zrodila zaslúžená remíza 1:1.Trenčania vstúpili do zápasu aktívne a do vedenia sa dostali v 7. minúte, keď center Skovajsu z priameho kopu usmernil hlavou do senickej bránky Čatakovič. Postupom času sa osmeľovali aj hostia, no gólovú príležitosť si nevytvorili. Trenčania mali prevahu, lopta bola väčšinu času na ich kopačkách, no druhý gól sa im streliť nepodarilo. Veľkú šancu mal v 44. minúte Sleegers, jeho hlavičku z bezprostrednej blízkosti však senický brankár Taborda nohami vyrazil.Úvodných 15 minút druhého polčasu patril Seničanom, vedenie si však domáci hráči bezpečne držali, keďže hostia si výraznejšiu šancu nevypracovali. Naopak, Trenčania poistili svoje víťazstvo druhým gólom v 82. minúte, keď sa z jedenástky presadil Ubbink. Gólu predchádzal faul lakťom hosťujúceho obrancu Duboisa, za ktorý videl po druhej žltej karte červenú. Konečný výsledok na 3:0 stanovil v prvej minúte nastaveného času striedajúci Paur, ktorý presne zakončil prakticky do prázdnej brány individuálnu akciu Ubbinka.