Mihajlovič zachránil Bolognu a dostal nový trojročný kontrakt

Miláno 8. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub FC Bologna predĺžil zmluvu so srbským trénerom Sinišom Mihajlovičom o tri roky. Päťdesiatročný bývalý reprezentant Juhoslávie sa tak dočkal odmeny zato, že "zázračne" zachránil mužstvo v Serii A.



Nový kontrakt mu bude platiť do júna 2022 a ročne by mal podľa talianskych médií zarobiť 2 milióny eur. "Chcel som zostať v Bologni, lebo má ambície. Záchrana bol síce menší zázrak, ale už musíme myslieť dopredu," citovala Mihajloviča agentúra AFP.



Srb nahradil v januári na poste Filippa Inzaghiho v momente, keď bolo mužstvo na 18. mieste tabuľky len s dvoma víťazstvami z 21 zápasov. Bývalý reprezentačný tréner Srbska a klubov ako AC Miláno, Sampdoria Janov či FC Turín však tím katapultoval na konečnú desiatu pozíciu. Bolognu už viedol polroka aj v sezóne 2008/2009.



"Je to dôležitý moment pre celý klub. Dohoda so Sinišom bola kľúčová pre naše športové ambície," dodal kanadský prezident klubu Joey Saputo. Bologna je 7-násobným talianskym majstrom, naposledy ale získala Scudetto v roku 1964.