Milan KUŽELA: Možno sa o pár rokov budeme aj Maďarom pozerať na chrbát

Bratislava 21. apríla (Teraz.sk) – Čo na srdci, to na jazyku. Legendárny obranca Milan Kužela je známy tým, že servítku pred ústa si nikdy nedáva. Tak tomu bolo aj v televíznom štúdiu TABLET.TV, kde sme s ním debatovali o aktuálnych hokejových témach, zaspomínali si na titul majstra sveta v roku 1972, ktorý získal s československou reprezentáciou v Prahe, no v krátkosti sme prebrali aj jeho hráčske časy v Slovane Bratislava, v ktorého drese strávil až na malú výnimku celú klubovú kariéru.Tohtoročný svetový šampionát v ľadovom hokeji, ktorý sa v dňoch 10. - 26. mája uskutoční na Slovensku, už pomaly klope na dvere. Slovenský tím kanadského trénera Craiga Ramsayho dostáva postupne svoju tvár, v záverečnom bloku prípravy odohral už päť zápasov, ďalšie štyri má ešte pred sebou.rozhovoril sa Milan Kužela.Nie je to tak dávno, čo slovenským hokejistom nerobili problémy Rakúšania, Francúzi či Nemci, no pravda je taká, že dnes sa s nimi zápas čo zápas trápime. Čím to je, že tieto tímy sa neustále zlepšujú, kým my prešľapujeme na mieste.zamyslel sa legendárny Kužela.V auguste 2017 zasadol na trénerskú stoličku slovenskej hokejovej reprezentácie kanadský kormidelník Craig Ramsay, pod ktorého vedením obsadili Slováci na vlaňajšom svetovom šampionáte v Dánsku 9. miesto. Pozdáva sa o pár dní 73-ročnému bývalému vynikajúcemu obrancovi angažovanie kouča zo zámoria?pokračoval.Kužela sa počas svojej bohatej hráčskej kariéry predstavil na štyroch MS, pričom z každých z nich si doniesol domov medailu. V roku 1972 to bolo zlato, o rok neskôr bronz a v rokoch 1974 a 1979 si s Československom vybojoval striebro. Ako si spomína na zlatý šampionát v Prahe?vrátil sa myšlienkami takmer polstoročie dozadu Milan Kužela.Rodák z Bratislavy strávil takmer celú kariéru na klubovej úrovni v Slovane Bratislava, pričom v jeho drese odohral úctyhodných 25 sezón, z toho 16 v najvyššej československej súťaži. Je spokojný s tým, čo v hokeji dosiahol?uzavrel Milan Kužela.