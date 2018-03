Miláno a Turín sa spoločne uchádzajú o ZOH 2026

Taliansky olympijský výboru už vo štvrtok poslal Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) list so zámerom usporiadať hry.

Rím 29. marca (TASR) - Talianske mestá Miláno a Turín sa spoločne uchádzajú o usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2026. Taliansky olympijský výbor (CONI) už vo štvrtok poslal Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) list so zámerom usporiadať podujatie.



Aj keď spravidla je dejisko športového sviatku len jedno mesto, nová politika MOV dovoľuje rozprestrieť organizáciu na väčšie územie, pričom hry ponesú meno len jedného miesta. CONI uviedol, že o názve môže rozhodnúť MOV: "Budeme spolupracovať s kandidujúcimi mestami a MOV, pričom budeme hľadať najlepšie možné riešenie pre krajinu." V prípade úspešnej kandidatúry talianskych miest by sa ZOH vrátili do Turína presne po dvadsiatich rokoch, pripomenula agentúra AP.



Miláno s Turínom sú od seba vzdialené 145 kilometrov, spájajú ich diaľnica i rýchlostná železnica. Rozhodnutie CONI vyradilo z hry možnú kandidatúru Benátska a Dolomitov, ktorej centrom by bolo dejisko ZOH 1956 Cortina d'Ampezzo.



O usporiadateľovi ZOH 2026 sa rozhodne v septembri 2019 na zasadnutí MOV práve v Miláne. V minulosti nesmeli kandidovať hostitelia zasadnutia, ale ani toto už nie je problém. Záujem o organizáciu prejavili tiež švédska metropola Štokholm, kanadské Calgary, švajčiarsky Sion, Graz so Schladmingom v Rakúsku a japonské Sapporo.