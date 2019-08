Mladí brankári zavítajú v rámci kempu do výcvikového tábora v Lešti

Na v poradí druhom brankárskom kempe v novej sezóne sa zúčastňuje 36 talentovaných brankárov s ročníkom narodenia 2005 a starší.

Zvolen 14. augusta (TASR) - Brankárske kempy Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) slúžia najmä na mentálnu prípravu a zlepšenie techniky brankárov mládežníckych kategórií. Tento ročník ich hlavný organizátor, niekdajší reprezentačný brankár Ján Lašák, nečakane oživil návštevou vo výcvikovom vojenskom tábore v Lešti.



Na v poradí druhom brankárskom kempe v novej sezóne sa zúčastňuje 36 talentovaných brankárov s ročníkom narodenia 2005 a starší. Rovnako ako v minulosti absolvovali tréning na ľade či mentálnu prípravu, ktorej súčasťou boli aj rôzne dýchacie cvičenia. Tento rok ich však čakalo jedno prekvapenie. Vďaka spolupráci SZĽH s Ministerstvom obrany SR zamierili do výcvikového tábora v Lešti. "Z mladých chlapcov sa nesnažíme vychovať len dobrých brankárov, ale aj lepších ľudí. A toto je na to výborná príležitosť," uviedol Lašák pre web SZĽH.



Brankárske nádeje čaká v Lešti bohatý program. V noci budú spať v klasických vojenských stanoch, následne absolvujú rannú rozcvičku, kurz sebaobrany, lezenie po skalách či základy topografie. Budú mať aj prednášky od vojakov, ktorí absolvovali v nedávnej minulosti minimálne jednu misiu v Afganistane. "Chceme, aby chalani pochopili, čo to znamená slovo charakter pre ľudí, čo bojujú v Afganistane. A pre 'parťáka' sú naozaj odhodlaní urobiť čokoľvek," vysvetlil Lašák. "Sú vo veku, keď sú ich idolmi zväčša ľudia zo športu či šoubiznisu. My im chceme ukázať, že existujú aj iní hrdinovia, o ktorých nie je v médiách až tak počuť," uviedla pre hockeyslovakia.sk projektová manažérka SZĽH Katarína Válkyová, ktorá organizuje spoločne s Lašákom unikátny kemp brankárov.



Základnou myšlienkou celého podujatie je ukázať nádejam v maskách, že život nie je iba o tréningoch a ľadová plocha nemusí byť zakaždým na najdôležitejšia vec na svete. "Sociálne siete nám mnohokrát neponúkajú tie správny vzory. Chceme, aby stretli tie správne a strávili s nimi nejaký čas," povedal Lašák, ktorý takisto absolvuje s mladými brankármi "výcvik". Ministerstvo obrany okrem toho poskytlo dotáciu vo výške 7000 eur a brankárom odovzdá približne 120 kusov brankárskych hokejok.