Mladí hokejisti do 18 rokov budú využívať priestory NŠC

V pondelok to na tlačovej konferencii oznámila rezortná ministerka Martina Lubyová.

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenský juniorský hokej bude môcť v nasledujúcich rokoch počítať s priestormi a vybavením Národného športového centra, ktoré patrí pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. V pondelok to na tlačovej konferencii oznámila rezortná ministerka Martina Lubyová.



Ministerka najskôr osobne poďakovala za vzornú reprezentáciu na MS prostredníctvom prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martina Kohúta a generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana. "Išlo o mladý tím, treba si uvedomiť, že v hokeji nastala výmena generácií," uviedla Lubyová.



Ministerka ďalej predstavila formu spolupráce s hokejovým zväzom. Tá sa týka mladých hokejistov do 18 rokov. "Títo hokejisti sa nachádzajú v kritickom veku a práve ten je najzraniteľnejší. Aj preto je podľa generálneho manažéra potrebné, aby sa s nimi systematickejšie pracovalo, pretože práve z tohto výberu môžeme potom čerpať. Budeme im preto poskytovať všetky zariadenie a priestory Národného športového centra, aby nám vznikla veľmi silná hokejová generácia."



Pozitívum v tomto smere vidí aj Miroslav Šatan: "Chcem sa v prvom rade poďakovať pani ministerke za to, že má záujem o komunikáciu. Som rád, že spolu hľadáme cesty ako podporiť slovenský hokej." Generálny manažér ďalej prezradil, že by opäť rád obnovil projekt U18, ktorý po nedávno skončenej sezóne zrušili. "Myslím si, že smerom do budúcnosti uvažujeme o tom, ako ho opäť obnoviť. Budeme hľadať rôzne cesty, ako to dosiahnuť."



Ministerke za pomoc poďakoval aj predseda SZĽH Martin Kohút: Mali sme možnosť porozprávať sa o spolupráci a podpore a som veľmi rád, že nám bolo ponúknuté Národné športové centrum. Verím, že to do budúcnosti prinesie ovocie.