Mladí hokejisti USA si poradili na MS s rovesníkmi z Česka

Fínsko - Švédsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 8. Hirvonen (Moilanen, Kokkonen), 18. Kotkaniemi (Kakko, Honka)

USA - Česko 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 4. Hughes (Wahlstrom, Farabee), 22. Wahlstrom (Farabee), 36. Stastney (Wise, Miller), 43. Weiss (Stastney) - 31. Zábranský (Kvasnica, Jeník)

Čeľabinsk 28. apríla (TASR) - Fínski hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa stali prvými finalistami majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Rusku. V prvom semifinále zdolali v severskom derby Švédsko 2:0. Fínsko rozhodlo o svojom postupe gólmi hneď v prvej tretine, keď sa presadili Konsta Hirvonen a Jesperi Kotkaniemi.V druhom semifinále vyhrali Američania nad reprezentáciou Českej republiky 4:1. USA viedli v polovici zápasu 2:0 po góloch Jacka Hughesa a Olivera Wahlstroma. Kontaktný gól Čechov strelil v 31. minúte Libor Zábranský, no USA si po ďalších presných zásahoch Spencera Stastneya a Tylera Weissa zabezpečili postup do súboja o zlato proti Fínsku.