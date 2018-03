Mladí Slováci idú na ME iba s dvoma brankármi, Vantrubu trápi rameno

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov:

brankári: Marek Rodák (Rotherham United), Adam Jakubech (OSC Lille)



obrancovia: Atila Varga (U.S. Arezzo), Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Denis Vavro (FC Kodaň), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Martin Šulek (AS Trenčín), Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), Richard Križan (FC Nitra)



stredopoliari: Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jakub Hromada (Slavia Praha), Filip Lesniak (BK Aalborg), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Jozef Urblík (Vysočina Jihlava), Andrej Fábry (FC Nitra), Milan Dimun (Cracovia Krakov)



útočníci: Filip Balaj, Samuel Mráz (obaja MŠK Žilina)

Šamorín 21. marca (TASR) - Zranenie ramena vyradilo brankára Martina Vantrubu z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na dvojzápas kvalifikácie ME 2019 proti Albánsku. Tréner Oto Brunegraf sa rozhodol nepovolať náhradu za brankára Spartaka Trnava, mužstvu sú k dispozícii Marek Rodák s Adamom Jakubechom.Realizačný tím musel riešiť ďalší zdravotný problém po tom, ako musel stredopoliar Andrej Fábry nahradiť spoluhráča z FC Nitra Reného Kotríka. Toho trápi zápal kĺbu v kolene.citovala Brunegrafa oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Náhradníci na brankársky post sú Dávid Šípoš (FC Nitra) a Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava).Mladí Slováci sa od nedele do stredy v Šamoríne chystali na dvojzápas proti albánskym rovesníkom. Hrá sa 23. marca v Tirane a o štyri dni neskôr v Žiline. Vo štvrtok odletia do Albánska, deň po piatkovom stretnutí ešte absolvujú tréning v Tirane a potom sa vrátia na Slovensko. V tabuľke 2. kvalifikačnej skupiny figurujú na piatej priečke so ziskom 6 bodov, Albánci na štvrtom mieste majú na konte rovnaký počet bodov.