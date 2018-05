DOBRÝ VÝKON: Mladí Slováci vo finále Slovakia Cupu zdolali Česko

Na snímke zľava brankár Česka U18 Jan Vyklický, hráči Česka U18 David Zima a Matej Valenta a hráči Slovenska U18 Matúš Mader a Dominik Martišiak vo finálovom zápase turnaja Slovakia Cup 2018 Slovensko U18 - Česko U18 v Senci 11. mája 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Finále:



Slovensko - ČR 1:0 (0:0)



Gól: 67. Múdry, rozhodoval: Otčenáš



zostava SR: Krajčírik - Suľa, Pišoja, Holub, Vojtko - Mader (52. Múdry) - Martišiak, Machara, Gono, Slebodník (52. Kmeť) - Čerňanský (62. Strelec)

Ďalšie výsledky:



o 7. miesto:



Maďarsko - Kazachstan 2:4 (0:2)



o 5. miesto:



Wales - Ukrajina 0:5 (0:2)



o 3. miesto:



Azerbajdžan - USA 0:3 (0:1)



konečné poradie Slovakia Cup 2018:



1. SLOVENSKO



2. ČR



3. USA, 4. Azerbajdžan



5. Ukrajina



6. Wales



7. Kazachstan



8. Maďarsko







prehľad víťazov:



2018 SLOVENSKO



2017 Rusko



2016 USA



2015 SLOVENSKO



2014 Rusko



2013 Rusko



2012 ČR



2011 Dánsko



2010 Taliansko



2009 Taliansko



2008 Ukrajina



2007 SLOVENSKO



2006 ČR



2005 Ukrajina



2004 Poľsko



2003 SLOVENSKO



2002 Taliansko



2001 Švajčiarsko



2000 Juhoslávia



1999 Izrael



1998 SLOVENSKO



1997 Taliansko



1996 Taliansko



1995 Maďarsko



1994 Ukrajina



1993 SLOVENSKO



1992 ČSFR



1991 Československo



Senec 11. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti do 18 rokov triumfovali v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup nad Českou republikou 1:0. O víťazstve zverencov trénera Milana Malatinského rozhodol v seneckom NTC v 67. minúte utešenou strelou z vyše 25 metrov Timotej Múdry z 1. FC Tatran Prešov.Slováci v základnej A-skupine zdolali Wales 4:1 a Maďarsko 4:2, následne remizovali 0:0 s Azerbajdžanom. So siedmimi bodmi sa stali víťazmi skupiny. Česi prešli B-skupinou bez straty bodu.Pre Slovensko to bol na turnaji už šiesty triumf. Minulý rok sa tešili z prestížneho triumfu Rusi, Slováci boli tretí.