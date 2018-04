Mladí volejbalisti Slovenska prehrali v kvalifikácii ME s Gréckom

Slovensko - Grécko 1:3 (22, -21, -22, -19)



125 minút, rozhodovali: Marschner (ČR) a Skibickij (Ukr.), 650 divákov.



SR: Marinič, Jendrejčák, Kudra, Watzka, Mačuha, Goč, liberá Kurej a S. Paňko (Hrtus, Minda, Oleárnik, Pollák). Tréner: P. Kalný.

Humenné 28. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji 2. kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v Humennom s Gréckom 1:3. V nedeľu nastúpia zverenci Petra Kalného od 17.30 h proti favoritovi G-skupiny Turecku, ktoré v piatok zdolalo Grécko 3:0. Ak chcú Slováci postúpiť aspoň do 3. kola kvalifikácie, musia Turecko zdolať. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Kvalifikácia o postup na ME do 20 rokov - 2. kolo: