Mladý futbalista Mwakilama z Malawi zomrel na mozgovú maláriu

Po návrate do Portugalska sa sťažoval na bolesti hlavy.

Blantyre 21. apríla (TASR) - Futbalista Abel Mwakilama z africkej krajiny Malawi zomrel vo veku 20 rokov pravdepodobne na následky mozgovej malárie.



Podľa manažéra útočníka portugalského klubu z nižšej súťaže Sporting Clube de Esmoriz sa Mwakilama nakazil infekciou počas kvalifikačného zápasu na Africký pohár národov hráčov do 20 rokov. Pred troma týždňami nastúpil za Malawi proti Svazijsku.



Mladý futbalista sa po návrate do Portugalska sťažoval na bolesti hlavy a po vyšetreniach v nemocnici v Porte mu lekári oznámili, že má mozgovú maláriu. V piatok v nemocnici zomrel. "Je to veľmi smutné. Sme šokovaní a zničení," povedal podľa agentúry AP generálny sekretár Futbalovej asociácie Malawi (FAM) Alfred Gunda.