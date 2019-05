Mladý hokejový obranca SR Bodák prestúpil do Vítkovíc

Bodák štartoval spolu na štyroch MS hráčov do 18 a 20 rokov.

Ostrava 9. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Bodák sa stal novou akvizíciou českého extraligistu z Vítkovíc. Klub o tom informoval na oficiálnom webe.



Dvadsaťročný obranca pôsobil štyri uplynulé sezóny v zahraničí. Prešiel juniorkou fínskej Tappary Tampere a zahral si aj v elitnej Liige. Ďalšie dva roky pôsobil v zámorí, v kanadskej juniorskej WHL obliekal dres Kootenay Ice. Kapitán slovenskej reprezentácie do 20 rokov z MS 2018 v Kanade odohral celkovo 117 zápasov a získal v nich 56 bodov (18+38). Bodák štartoval spolu na štyroch MS hráčov do 18 a 20 rokov.



"Je to mladý a perspektívny bek, navyše pravák, ktorý už okúsil pozíciu lídra v reprezentácii na MS do 20 rokov," povedal tréner Vítkovíc Jakub Petr.