Wayne Rooney utrpel zranenie v prípravnom zápase s Bethlehem Steel

Anglický reprezentant má problém s ľavou nohou.

Miami 3. februára (TASR) - Anglický futbalový útočník Wayne Rooney z DC United utrpel menšie zranenie v prípravnom zápase s Bethlehem Steel (1:0). V súboji, ktorý sa hral vo floridskom Clearwater, odohral len 18 minút a musel vystriedať.



Podľa informácie agentúry AP má bývalý anglický reprezentant problém s ľavou nohou. Súperov hráč mu nakopol holennú kosť, podľa Washington Post by ale nemalo ísť o nič vážne a bývalú hviezdu Manchestru United vystriedali skôr z preventívnych dôvodov. Tridsaťtriročný hráč prišiel do MLS minulý rok a klubu z hlavného mesta pomohol do play off.