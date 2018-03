MMA: Buchinger sa otriasol zo straty titulu, odniesol si to Krasnikov

Slovák urobil týmto triumfom prvý krok k znovuzískaniu titulu organizácie M-1 Global v pérovej váhe (do 66 kg).

Petrohrad 10. marca (TASR) - Slovenský profesionálny MMA zápasník Ivan Buchinger zvíťazil v sobotu na turnaji M-1 Challenge 89 v Petrohrade nad Ukrajincom Andrejom Krasnikovom vzdaním súpera v 2. kole. Slovák urobil týmto triumfom prvý krok k znovuzískaniu titulu organizácie M-1 Global v pérovej váhe (do 66 kg).



Hlavný zápas večera sa uskutočnil v dohodnutej váhe do 68 kg. Aktívnejší bol v úvode Ukrajinec, ktorý hrozil údermi i kopmi, Buchinger naopak trpezlivo čítal protivníka. Krasnikov sa po vyše minúte pokúsil preniesť súboj na zem, kde sa však od začiatku ukazovali väčšie skúsenosti jeho súpera. Po opatrnom prvom kole predviedol favorizovaný Buchinger skvelý nástup do druhej trojminútovky. Ukrajinca dostal na zem a systematicky na ňom pracoval - najprv z dominantnej vrchnej pozície a následne od chrbta. Krasnikov sa zo všetkých síl snažil ubrániť škrteniu, Buchinger si však počkal na svoju príležitosť a technikou anaconda choke prinútil protivníka odklepať dve minúty pred koncom kola.







"Tvrdo som sa na tento zápas pripravoval, pretože chcem získať späť svoj titul. Pozdravujem všetkých, čo mi fandili. Verím, že opasok už čoskoro prinesiem späť na Slovensko," uviedol Buchinger po zápase. Tridsaťdvaročný rodák z Gabčíkova, ktorý zápasil aj s hviezdnym Írom Conorom McGregorom, vylepšil svoju bilanciu na 33 víťazstviev a šesť prehier. O tri roky mladší Krasnikov zaznamenal len štvrtú prehru pri 14 víťazstvách.