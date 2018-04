VIDEO: Čambalovi nevyšiel zápas na MMA podujatí ACB 84 v Bratislave

Čambal bol jediným Slovákom v 12-zápasovom programe podujatia po tom, čo zo zdravotných dôvodov nemohli zasiahnuť do bojov Attila Végh ani Ľudovít Klein.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenský profesionálny MMA zápasník Roland Čambal prehral v sobotu na podujatí ACB 84 v Bratislave s Juhokórejčanom Jae Young Kimom v prvom kole KO. Čambal bol jediným Slovákom v 12-zápasovom programe po tom, čo zo zdravotných dôvodov nemohli zasiahnuť do bojov Attila Végh ani Ľudovít Klein.



Hlavný predzápas, vypísaný na tri kolá po päť minút v strednej váhe (do 84 kg), sa od začiatku vyvíjal v neprospech 33-ročného Čambala. Skúsený Kim hneď v prvej minúte trafil ľavý hák, ktorý otriasol slovenským bojovníkom. Juhokórejčan, vedomý si výhody, následne strhol Čambala na zem, kde po pár desiatkach sekúnd dokonal dielo a tvrdými údermi prinútil ringového arbitra ukončiť duel.



"Zasiahol ma v postoji a zápas sa presunul na zem. Tam som sa to snažil zviazať a pokúsiť sa o nejakú submisiu. V snahe odkopnúť súpera som dostal ďalšie údery, no myslím si, že to bolo ukončené predčasne. Rozhodca to síce vidí najlepšie a možno aj zbadal moje prevrátené oči alebo mal v niektorej chvíli pocit, že som 'vypnutý', ale údery na zemi som necítil také razantné ako ten jeden v postoji a z môjho pohľadu zápas ešte mohol pokračovať," uviedol pre TASR zástupca RSC Gymu Nové Zámky, ktorý popri zápasení vykonáva aj prácu rozhodcu.







"S výkonom nemôžem byť spokojný, 'game plan' bol úplne iný. Dlhá príprava vyšla navnivoč v priebehu dvoch minút a momentálne som veľmi demotivovaný ohľadne ďalších plánov. Možno sa z toho vyspím, ale zopár dní nechcem o MMA ani počuť," dodal Čambal, ktorý popri 12 víťazstvách zaznamenal šiestu prehru v kariére. Kim si svoju bilanciu vylepšil na 24 víťazstiev z 36 zápasov.



V hlavnom zápase podujatia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zvíťazil Rus Arbi Agujev, ktorý vo welterovej váhe (do 77 kg) zdolal jednomyseľným verdiktom rozhodcov amerického veterána organizácie UFC Nah-Shona Burrella. Španiel Daniel Toledo, s ktorým si mal pôvodne zmerať sily Végh, zdolal v poloťažkej hmotnostnej kategórii (do 93 kg) Chorváta Stjepana Bekavaca technickým KO v 1. kole.