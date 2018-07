MMA: Cormier knokautoval Miočiča a kraľuje dvom divíziám UFC

Tridsaťdeväťročný veterán si poradil s Miočičom v postoji, duel sa ani raz nepreniesol na zem.

Las Vegas 8. júla (TASR) - Americký MMA zápasník Daniel Cormier sa stal v noci na nedeľu novým šampiónom v ťažkej váhe organizácie UFC. V hlavnom zápase podujatia UFC 226 v Las Vegas hneď v prvom kole knokautoval Chorváta Stipeho Miočiča a ako šampión poloťažkej váhy sa zapísal do histórie ako druhý zápasník, ktorý je držiteľom opaskov hneď v dvoch divíziách UFC. Pred ním sa podarilo ovládnuť dve váhové kategórie len Írovi Conorovi McGregorovi.



Tridsaťdeväťročný veterán si poradil s Miočičom v postoji, duel sa ani raz nepreniesol na zem. Cormier necelých 30 sekúnd pred koncom úvodného kola zasiahol chorvátskeho obhajcu titulu v klinči tvrdým pravým hákom a na zemi dokončil dielo skazy ďalšími údermi za búrlivých ovácií vypredanej T-Mobile Arény. Držiteľ 4. miesta z OH 2004 v Aténach v zápasení voľným štýlom vylepšil svoju bilanciu na 21 víťazstiev, na konte má len jednu prehru. Miočič utrpel len tretiu prehru pri 18 víťazstvách.



"Nikdy by som nepovedal, čím sa môžem stať, ale dnes večer som dostal odpoveď. Som šampiónom dvoch divízii! Mám 39 rokov a mnohokrát som bol druhý. Teraz sa mi splnilo všetko, čo som chcel," vyhlásil Cormier.



Po skončení zápasu spôsobil rozruch niekdajší šampión ťažkej váhy Brock Lesnar, ktorý vstúpil do oktagonu, sotil Cormiera a vyzval ho na súboj. "Teraz ma môžeš sácať, neskôr zaspíš," reagoval Cormier, ktorý by si mohol zmerať sily s novým vyzývateľom už v novembri na turnaji UFC 230.