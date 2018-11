MMA: Cormier obhájil titul v ťažkej váhe UFC

Daniel Cormier (vpravo) obhájil titul šampióna UFC v ťažkej váhe, keď v newyorskej Madison Square Garden zdolal Derricka Lewisa predčasne v 2. kole, 4. novembra 2018 v New Yorku. Uprostred jeho dcéra Marquita a jeho syn Daniel.

Cormier sa stal prvým bojovníkom v histórii UFC, ktorý udržal tituly v dvoch váhových kategóriách.

New York 4. novembra (TASR) - Daniel Cormier obhájil v noci na nedeľu titul šampióna UFC v ťažkej váhe. Tridsaťdeväťročný Američan v newyorskej Madison Square Garden zdolal Derricka Lewisa predčasne v 2. kole.



Cormier sa stal prvým bojovníkom v histórii UFC, ktorý udržal tituly v dvoch váhových kategóriách. Získal titul aj v poloťažkej váhe a je tak najúspešnejší zápasník celej organizácie. O svojom víťazstve rozhodol po tom, čo súpera po jednom chvate zovrel rukami, ten po škrtení zápas odklepal. "Dva opasky na každom ramene, dobre sa na to pozerá. Som najlepší zo všetkých," napísal Cormier na sociálnej sieti.



Po zápase vyzval Cormier bývalého šampióna ťažkej váhy UFC a súčasnú hviezdu organizácie WWE Brocka Lesnara na zápas, ktorý by sa mal konať v roku 2019.