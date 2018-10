MMA: Nurmagomedov nepríde o opasok šampióna, hrozí mu vysoká pokuta

Súboj v Las Vegas mal škandálnu dohru.

Los Angeles 10. októbra (TASR) - Ruský bojovník MMA Chabib Nurmagomedov nepríde o opasok pre šampióna ľahkej hmotnostnej kategórie UFC. Uviedol to v utorok prezident organizácie Dana White na oficiálnom webe.



Nurmagomedov sa po nedeľňajšom titulovom zápase proti Írovi Conorovi McGregorovi opasku šampióna nedočkal. Súboj v Las Vegas mal totiž škandálnu dohru. Víťaz po svojom triumfe nedovolene preliezol klietku a napadol jedného z členov McGregorovho tímu. Strhla sa hromadná bitka, pri ktorej sa dostali do klietky viaceré nepovolené osoby a dvaja členovia zo skupiny patriacej k Nurmagomedovovi šokujúco napadli McGregora. Museli ich spacifikovať poriadkové sily. Obaja aktéri odišli z oktagonu v početnom sprievode ochrankárov predčasne pred oficiálnym vyhlásením výsledku. Neprístojnosti a šarvátky potom pokračovali aj v aréne, kde sa do seba pustili prívrženci z oboch táborov. "Zdolal Conora pred celým svetom, titul si plne zaslúži," uviedol White.



Prezident UFC však zároveň zdôraznil, že Nurmagomedova môžu potrestať pozastavením činnosti na štyri až šesť mesiacov a taktiež mu hrozí pokuta 250-tisíc dolárov.