VIDEO: PREHRA S FIASKOM: Nurmagomedov uškrtil McGregora

Na snímke porazený Conor McGregor. Foto: TASR/AP

Las Vegas 7. novembra (TASR) - Ruský MMA zápasník Chabib Nurmagomedov obhájil v noci na nedeľu titul šampióna ľahkej váhy organizácie UFC. V hlavnom zápase podujatia UFC 229 v Las Vegas zdolal Íra Conora McGregora technikou rear naked choke vo 4. kole. Zápas mal škandalóznu dohru, keď Nurmagomedov ihneď po víťazstve vyvolal bitku v hľadisku a následne sa strhla šarvátka aj priamo v oktagone, v ktorej McGregor utŕžil úder od člena Nurmagomedovho tímu. Obaja zápasníci opustili scénu ešte pred oficiálnym vyhlásením výsledku.Tridsaťročný Dagestanec podľa očakávania preniesol zápas hneď od úvodu na zem, írsky vyzývateľ mu však v prvej trojminútovke nedovolil žiadny signifikantný úder či techniku. Ten prišiel na začiatku druhého kola, keď Nurmagomedov trafil pravú zadnú na bradu, ktorou McGregora posadil na zadok a dostal pod veľký tlak. McGregorovi postupne dochádzali sily, jeho povestná ľavačka nenachádzala svoj cieľ a navyše si v defenzíve neraz vypomáhal za hranicou pravidiel, čo mu však rozhodca Herb Dean toleroval. Rozuzlenie prinieslo štvrté kolo, v ktorom McGregor ponúkol ruskému súperovi chrbát a po následnom škrtení Ír odklepal.Pre Nurmagomedova išlo o prvú obhajobu titulu vo váhe do 70,3 kg, v apríli vystriedal na tróne práve McGregora po víťazstve nad Alom Iaquintom. V profikariére zostáva nezdolaný, svoju bilanciu vylepšil na 27 víťazstiev. McGregor, ktorý nastúpil do MMA zápasu po dvojročnej odmlke, utrpel pri 21 víťazstvách len štvrtú prehru v kariére.V hlavnom predzápase podujatia zvíťazil Američan Tony Ferguson po tom, čo si jeho krajan Anthony Pettis v divokom zápase zlomil ruku a nemohol pokračovať do tretieho kola. Ferguson sa vrátil do kolotoča UFC iba pol roka od operácie kolena.