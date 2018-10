P. Kareš: MMA bude patriť 21. storočie

Spojenie MMA a boxu na jednom galavečere je oživenie na domácej scéne, ale pri globálnom pohľade nejde o novinku.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Organizácia zmiešaných bojových umení XFN prinesie na nasledujúcich galavečeroch aj súboje profesionálneho boxu. Najbližšie 18. novembra sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vráti medzi povrazy najúspešnejší slovenský profiboxer Tomáš "Tomi Kid" Kovács.



Na decembrovom podujatí v pražskej O2 aréne obstarajú čisto pästiarsku konfrontáciu raperi Marpo a Patrik "Rytmus" Vrbovský a podľa výkonného riaditeľa XFN Petra Kareša sú boxerské zápasy v hre aj na ďalšie akcie. "Ukáže nám budúcnosť. Momentálne ideme cestou, že na nasledujúcich MMA akciách sa zakaždým predstaví jeden zápas profesionálneho boxera skutočne významného mena. Nechajme sa prekvapiť, čo bude v roku 2019," povedal Kareš pre TASR.



Kareš potvrdil, že inšpirácia pochádza z Ázie, kde rôzne bojové športy prezentuje nezadržateľne rastúca organizácia ONE FC. Vznikla v roku 2011 so sídlom v Singapure a v súčasnosti už disponuje základným kapitálom vyše 250 miliónov amerických dolárov. "UFC je nesporne kráľ MMA v západnom svete, no ONE Championship má na východe zrejme ešte dominantnejšie postavenie," zhodnotil nedávno časopis Forbes, podľa ktorého majú tieto dve organizácie duopol na odvetvie.



Predstaviteľom ONE FC sa v októbri podarilo zlanáriť bývalého šampióna ľahkej váhy UFC i Bellatoru Eddieho Alvareza z USA, čím zdôraznili svoje ambície. Výkonný riaditeľ Chatri Sityodtong tvrdí, že jeho spoločnosť sa nielen stane hodnotnejšou než liga amerického futbalu NFL, ale "pohltí" UFC. Špecializovaný portál Bloody Elbow však získal finančné záznamy a tie zatiaľ neodrážajú odvážne vyhlásenie lídra ONE FC. "Je pravda, že v Európe a USA je najznámejšia liga UFC, no najrýchlejšie rastúca liga je práve ONE FC. Opanovala celú Áziu a má obrovský úspech už aj v Európe, mieri do Austrálie a celého sveta. Inšpirácia pochádza odtiaľ, pretože bojové športy sú krásne v ringu aj klietke. Myslím si, že to k sebe perfektne patrí. O MMA majú dnes fanúšikovia veľký záujem a box je olympijské odvetvie a šport džentlmenov. Priaznivci majú záujem o oboje či o K1 (disciplína kickboxu, pozn.). My sme organizácia, ktorá promuje všetky bojové športy a nielen MMA, hoci o to je dnes najväčší záujem," povedal Kareš.



Dosiaľ najpozoruhodnejšia ukážka, že viaceré bojové športy môžu patriť do rovnakej arény, sa uskutočnila v Bangkoku na galavečere "Kráľovstvo hrdinov" začiatkom mesiaca. Po súbojoch v kickboxe, thajskom boxe či MMA prišiel na rad hlavný duel, v ktorom domáci Srisaket Sor Rungvisai - člen elitnej desiatky rebríčkov naprieč hmotnostnými kategóriami profesionálneho boxu - obhájil opasok verzie WBC v supermušej váhe dvanásťkolovým víťazstvom nad Mexičanom Iranom Diazom. Priamy prenos sa dal pozerať v 138 krajinách, podľa oficiálnej stránky mal dosah na 1,7 miliardy ľudí.



Na Slovensku ani v Česku nie sú možnosti na takéto závratné čísla, naplnenie želanej návštevnosti na XFN 14 by však znamenalo úspech pre MMA/box v regióne. "Pre mňa bude úspech každá návšteva, ktorá bude ponúkať zápasníkom skvelú atmosféru, v ktorej sa budú cítiť ako doma. Nemám to zrátané presne na počet miest, určite by som bol spokojný, pokiaľ by na akcii bolo viac než 4000 divákov. Zápas Nurmagomedov - McGregor bola taká športová udalosť celosvetového významu, že som po ňom zaregistroval zvýšený záujem ľudí, ktorí sa o tento šport skôr nezaujímali, i médií. Už to nemohli minúť žiadne médiá a bol to naozaj dôkaz, že MMA rastie. Takisto to bol dôkaz toho, čo si myslím celý čas, že MMA bude patriť 21. storočie," dodal Kareš. Jeho organizácia zavíta na Slovensko aj koncom februára v Košiciach.