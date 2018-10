Riaditeľ košického maratónu je s 95. ročníkom spokojný, prišla i elita

V štartovom poli sa napokon predstavilo celkovo 9 bežcov so statusom IAAF Gold label

Košice 7. októbra (TASR) - Rýchla trať žičlivá k bežcom, ktorí prídu do Košíc po osobné rekordy. To je popri výbornej atmosfére i organizácii významné lákadlo, ktoré každoročne priláka na Medzinárodný maratón mieru množstvo kvalitných vytrvalcov. Tak tomu bolo aj na 95. ročníku, ktorý sa podľa riaditeľa Branislava Koniara vydaril vo všetkých smeroch.



Najspokojnejší mohli byť kenskí víťazi Raymond Kipchumba Choge a Milliam Naktar Ebongonová, ktorá vytvorila ženský rekord maratónu, no o spokojnosti hovorili aj ďalší. Najlepší Slovák Tibor Sahajda, ktorý si napriek zdravotným problémom vytvoril kariérne maximum, ale aj riaditeľ MMM Branislav Koniar. "Myslím si, že môžeme vysloviť maximálnu spokojnosť," netajil. Zaujímavé divadlo ponúkli samotné preteky a boj o popredné priečky. Koniarovi to pripomínalo "presýpacie hodiny. "Víťaz Choge počas pretekov miestami strácal, potom sa vracal do čela. Aj záverečný súboj sa odohrával vo väčšej početnosti než vlani. U žien sme boli svedkami divokého štartu a neskoršieho vytriezvenia z prehnaných ambícií. To sme však predpovedali, pretože vieme, že africké ženy behávajú skôr intuitívne a pocitovo, než takticky. Napriek tomu priniesla ženská časť pretekov traťový rekord. K tomu skvelé "osobáky" afrických bežcov či Tibora Sahajdu, navyše krásne vyšlo aj počasie," poznamenal.



Súboj o najlepšieho Slováka sa podľa očakávania zúžil na boj o lepšieho z dvojice Tibor Sahajda - Jozef Urban. Mladší z dvojice košických bežcov potvrdil pozíciu najlepšieho domáceho vytrvalca a po nevydarených podujatiach vo Valencii či Berlíne si napravil chuť osobným rekordom. Ten má po prvej októbrovej nedeli hodnotu 2:15:59. "Tibor mal ťažkú sezónu, troje preteky pre neho zďaleka nedopadli ideálne. Je to ako dostať v tenise trikrát kanára. Jeho sebavedomie preto bolo nahlodané, takže jeho výsledok je o to viac obdivuhodný. Veril si a príjemne šokoval celé Slovensko," uviedol Branislav Koniar.



Druhý v hodnotení Slovákov Jozef Urban zaostal za Sahajdom takmer o 9 minút. "Jožo išiel to, na čo mal. Nemal to jednoduché, bežal osamotený. Ani on nesklamal a bolo to z jeho strany slušné predstavenie."



V štartovom poli sa napokon predstavilo celkovo 9 bežcov so statusom IAAF Gold label (7 mužov, 2 ženy). Okrem Sahajdu a ženskej víťazky Milliam Naktar Ebongonovej si "osobáky" vytvorili aj všetci traja muži z medailových pozícií. Svedčí to o rýchlej trati, ktorá praje osobným rekordom. "S tým zámerom chodia do Košíc už niekoľko rokov. Trebárs prvých päť bežcov z roku 2012 má medzi svojimi osobákmi stále zapísané Košice. Odvtedy už nikdy nebežali rýchlejšie. Keby sme to analyzovali ešte viac, tak by sme zistili, že aj víťazi z rokov 2015 či 2017 si na MMM spravili osobné rekordy. Je takmer istota, že ak sa vydarí počasie, tak je na MMM veľká šanca na osobné rekordy. Je to naša veľká výhoda v boji s globálnou konkurenciou o elitných atlétov," dodal Branislav Koniar.