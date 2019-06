Mnoho európskych klubov sa postavilo proti reforme Ligy majstrov

Európska futbalová únia (UEFA) predstavila víziu, ktorá počíta so systémom zostupujúcich a postupujúcich medzi LM, Európskou ligou a treťou súťažou.

Paríž 7. júna (TASR) - Futbalové kluby z Francúzska, Nemecka, Talianska, Portugalska či Švajčiarska sa pridali k opozícii proti reformám v Lige majstrov. Agentúra AP dostala stanovisko od Schalke 04, Lazia Rím, AS Monako a ďalších, v ktorom sa po piatkovej konferencii Európskej asociácie klubov (ECA) na Malte postavili proti do značnej miery uzavretej súťaži.



Európska futbalová únia (UEFA) predstavila víziu, ktorá počíta so systémom zostupujúcich a postupujúcich medzi LM, Európskou ligou a treťou súťažou. Od roku 2024 by 24 z 32 účastníkov LM malo istú účasť aj v nasledujúcej edícii bez ohľadu na umiestnenie v domácej lige. Myšlienku podporuje šéf ECA Andrea Agnelli, ktorý je zároveň predseda Juventusu Turín. Proti sú však všetky tímy anglickej Premier League. La Liga je rozdelená, sedem z deviatich španielskych členov ECA je na strane odporcov, iba Real Madrid a FC Barcelona stoja za asociáciou.



"Musíme stopnúť tieto plány a dosiahnuť garancie spravodlivej športovej a finančnej súťaže v národných i európskych súťažiach," povedal prezident Lazia Rím Claudio Lotito.