Modrič premiérovo najlepší futbalista FIFA za rok 2018

Najlepší futbalista FIFA za rok 2018 Chorvát Luka Modrič, jeho žena Vanja Bosnič, jeho syn Ivano a jeho dcéra na slávnostnom ceremoniále. Ema Foto: TASR/AP

Brazílska futbalistka Marta, hovorí s Brazílčanom Marcelom, potom čo prebrala ocenenie za najlepšiu hráčku FIFA za rok 2018. Foto: TASR/AP

Na snímke francúzsky futbalový tréner Didier Deschamps si preberá cenu Najlepší tréner mužov 2018 na slávnostnom odovzdávaní cien Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Londýne 24. septembra 2018. Foto: TASR/AP

Profil Luku Modriča

Na snímke chorvátsky futbalový stedopoliar a hráč tímu Real Madrid Luka Modrič, ktorý je nominovaný na cenu Futbalista roka 2018, prichádza na galavečer odovzdávania cien FIFA v Londýne 24. septembra 2018. Foto: TASR/AP



dátum narodenia: 9. septembra 1985 v Zadare



výška: 172 cm



pozícia: stredopoliar



číslo na drese: 10



klubová kariéra: Dinamo Záhreb (2003-2008), Zrinjski Mostar (2003-2004, hosťovanie), Inter Zaprešič (2004-2005, hosťovanie), Tottenham Hotspur (2008-2012), Real Madrid (2012-?)



reprezentácia Chorvátska: 115 zápasov/14 gólov



úspechy: 4x víťaz Ligy majstrov (2014, 2016, 2017, 2018), 1x finále MS (2018), 3x víťaz Superpohára UEFA (2014, 2016, 2017), 3x víťaz MS klubov FIFA (2014, 2016, 2017), 3x majster Chorvátska (2006, 2007, 2008), 2x víťaz Chorvátskeho pohára (2007, 2008), 1x majster Španielska (2017), 1x víťaz Španielskeho pohára (2014), 2x víťaz Španielskeho Superpohára (2012, 2017)

Ako hlasovali Slováci

Hráč: Luka Modrič (Chorv./Real Madrid)



Hráčka: Marta (Braz./Orlando Pride)



Tréner: Didier Deschamps (Fr./reprezentácia Francúzska)



Tréner ženského tímu: Reynald Pedros (Fr./Olympique Lyon)



Najlepší brankár: Thibaut Courtois (Bel./Chelsea Londýn, Real Madrid)



Cena Ferenca Puskása: Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpool)



Cena Fair Play: Lennart Thy (Nem./VVV Venlo)



Cena fanúšikov: fanúšikovia futbalovej reprezentácie Peru



Víťazky ankety Hráčka roka podľa FIFA

Londýn 24. septembra (TASR) - Chorvátsky stredopoliar Luka Modrič z Realu Madrid sa premiérovo stal najlepším futbalistom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za rok 2018. V ankete s názvom The Best FIFA Football Awards triumfoval pred jej päťnásobným víťazom a do leta klubovým spoluhráčom z Realu Cristianom Ronaldom, egyptský útočník Mohamed Salah z FC Liverpool sa musel uspokojiť s treťou priečkou. Slávnostný galavečer spojený s vyhlásením laureátov sa uskutočnil v pondelok v londýnskom Royal Festival Hall.Uplynulých desať rokov nemala anketa iného víťaza ako Lionela Messiho alebo Ronalda, Argentínčan sa však tentoraz nedostal do finálovej trojice a Ronaldo, ktorý na slávnostnom galavečere chýbal, nepridal tretí triumf po sebe. FIFA od roku 2010 vyhlasovala anketu spoločne s odborným magazínom France Football ako Zlatá lopta FIFA (FIFA Ballon d'Or). V roku 2016 sa ich spolupráca skončila a obaja organizátori už udeľujú vlastné ocenenie, svetová organizácia tretíkrát pod oficiálnym názvom The Best FIFA Football Awards.Modrič bol s kapitánskou páskou na rukáve inšpiratívnou postavou svojho národného tímu na svetovom šampionáte v Rusku, kde sa Chorváti akoprebojovali až do finále. V ňom prehrali s Francúzskom 2:4. Odborníci Modričov mimoriadny prínos podčiarkli tým, že ho vyhlásili za najlepšieho hráča finálového turnaja a udelili mu individuálne ocenenie adidas Golden Ball (Zlatá lopta). Okrem toho Modrič výrazne pomohol Realu k obhajobe titulu v Lige majstrov a na konci minulého roka k triumfu na MS klubov.povedal 33-ročný špílmacher po zisku ocenenia. O víťazoch v kategóriách hráč, hráčka či tréneri rozhodovali reprezentační kouči a kapitáni, novinári a fanúšikovia, ktorých hlasy mali na výsledkoch 25-percentný podiel. Modrič dostal 29,05 percenta všetkých hlasov, na prvé miesto ho zhodne zaradili aj všetci traja slovenskí zástupcovia - tréner Ján Kozák, kapitán národného tímu Martin Škrtel i novinár Michal Zeman. Ronaldo získal 19,08 percenta a Salah 11,23 percenta hlasov.Za Hráčku roka 2018 vyhlásili Brazílčanku Martu z klubu Orlando Pride. Na tróne nahradila Lieke Martensovú z FC Barcelona. Tridsaťdvaročná autorka vyše sto reprezentačných gólov predtým vládla ankete nepretržite v rokoch 2006-2010, čerstvý individuálny honor je tak už jej šiesty.V kategórii Tréner roka si cenu odniesol kormidelník francúzskych majstrov sveta Didier Deschamps, ktorý vystriedal na tróne svojho krajana Zinedinea Zidanea. Cena pre najlepšieho trénera pre ženský výber sa ušla Reynaldovi Pedrosovi, ktorý doviedol Olympique Lyon k prvenstvu v Lige majstrov. Jeho zverenky zdolali vo finále nemecký Wolfsburg 4:1. Najlepším brankárom sa stal Thibaut Courtois z Realu Madrid, ktorý v minulej sezóne pôsobil v Chelsea Londýn. 