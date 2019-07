Mönchengladbach získal mladého Francúza Marcusa Thurama

Pre Mönchengladbach je to už štvrtá letná posila.

Mönchengladbach 22. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Mönchengladbach získal do svojich služieb Marcusa Thurama, s ktorým podpísal zmluvu do júna 2023.



Dvadsaťjedenročný francúzsky útočník či krídelník je syn majstra sveta z roku 1998 Liliana Thurama a doteraz pôsobil v EA Guingamp. Ten za neho získal odstupné vo výške približne desať miliónov eur. "Je to rýchly, robustný a v útoku nebezpečný hráč, ktorý veľmi dobre zapadne do nášho tímu," povedal športový riaditeľ Max Eberl.



Thuram odohral v uplynulom ročníku za Guingamp dokopy 38 zápasov a strelil trinásť gólov. Vo francúzskej reprezentácii do 21 rokov sa predstavil na nedávnych ME v Taliansku.



Pre Mönchengladbach je to už štvrtá letná posila. Pred Thuramom prišli nemecký brankár Max Grün (SV Darmstadt 98), rakúsky krajný obranca Stefan Lainer (RB Salzburg) a švajčiarsky útočník Breel Embolo (FC Schalke 04). Klub chce získať ešte francúzskeho stopéra Malanga Sarra z OGC Nice. Informovala agentúra dpa.