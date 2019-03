Monchi skončil vo funkcii športového riaditeľa AS Rím

Deň pred odchodom Monchiho sa vedenie AS Rím rozlúčilo aj s trénerom Eusebiom Di Francescom.

Rím 8. marca (TASR) - Po vypadnutí AS Rím v osemfinále Ligy majstrov 2018/2019 abdikoval Monchi na post športového riaditeľa talianskeho futbalového klubu. Stalo sa tak viac ako dva roky pred vypršaním kontraktu, ktorý mal s "giallorossi".



"Obe strany sa ústne dohodli na ukončení vzájomnej spolupráce," uviedol rímsky klub v oficiálnom stanovisku. Monchi pôsobil v AS od apríla 2017. Po predčasnom konci v talianskom klube má 50-ročný španielsky funkcionár údajne namierené do Arsenalu Londýn.



Deň pred odchodom Monchiho sa vedenie AS Rím rozlúčilo aj s trénerom Eusebiom Di Francescom. Jeho tím po domácej výhre 2:1 prehral v osemfinálovej odvete LM s FC Porto 1:3 po predĺžení a s účinkovaním v súťaži sa rozlúčil.