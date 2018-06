Polícia vyšetruje korupciu, v podozrení je aj futbalový titul Trnavy

Podľa portálu topky.sk existujú zadokumentované svedectvá a dôkazy o podplácaní hráčov v zápasoch slovenského fortunaligového majstra.

Bratislava 4. júna (TASR) - Spartak Trnava mohol vyhrať futbalový titul vďaka korupcii, v pondelok o tom podľa vlastných zistení informovali topky.sk. Podľa tohto webového portálu existujú zadokumentované svedectvá a dôkazy o podplácaní hráčov v zápasoch slovenského fortunaligového majstra.



"Minimálne v jednom prípade existujú zadokumentované svedectvá a dôkazy, z ktorých vyplýva, že 'známa firma z futbalového prostredia' uplácala hráčov práve v zápasoch Trnavy. Mená svedkov a policajného agenta z vyšetrovacieho spisu zatiaľ kvôli ich bezpečnosti uvádzať nebudeme. Prípadom sa zaoberal aj SFZ, no vzhľadom k obrovských podozreniam ho prevzala NAKA," píše portál v pondelkovom článku.



Polícia mala sledovať podozrenia z korupcie v FL už koncom minulého roka, vyšetrovateľ podal na základe získaných informácii návrh na začatie trestného stíhania. "V rámci operatívneho preverovania boli vykonané úkony s poukázaním najmä na fakt, že sa jedná o trestnú činnosť v špecifickej oblasti, a to v prostredí úzkeho a špecifického typu osôb, ktoré sa navzájom poznajú a nanajvýš dobre poznajú prostredie, v ktorom k samotnej korupčnej činnosti dochádza, a preto bolo potrebné na zadokumentovanie tejto trestnej činnosti veľmi citlivo vyhľadať, osloviť a získať spolupracujúce osoby, prostredníctvom ktorých by bolo možné nadobudnúť bližšie informácie o celom priebehu trestnej činnosti, to znamená k záujmovým osobám a ich prepojeniam, formám, miestam, kde k tejto trestnej činnosti dochádza. Z toho dôvodu bola prostredníctvom operatívno-pátracej činnosti vytypovaná spolupracujúca osoba s PZ pohybujúca sa v záujmovom prostredí," píše sa údajne v spise, ktorý získal portál topky.sk.



Na Slovensku má podľa týchto indícií operovať vo futbale vysoko postavená osoba, ktorú hráči dobre poznajú a popri finančných odmenách im ponúka okrem iného aj kariérny postup za to, že ovplyvnia zápasy. Rovnaký postup mal platiť aj v stretnutí medzi Ružomberkom a Spartakom Trnava. "Za 5000 eur mal hráč zabezpečiť, že domáci v tomto zápase nevyhrajú. Peniaze mu mali byť odovzdané na čerpacej stanici. 'Známa firma' sa s ním dohodla na stretnutí, na ktorom mu oznámila všetky detaily. Keďže však hráč tento pokus o uplácanie oznámil, spustilo sa veľké vyšetrovanie najskôr v klube, potom v SFZ a nakoniec na polícii," tvrdí portál topky.sk, podľa ktorého to nebol ojedinelý prípad a v dvoch najvyšších domácich súťažiach to tak funguje už roky.



Duel v Ružomberku sa skončil 0:0, o dve kolá neskôr Trnava oslavovala titul, keď zdolala doma Dunajskú Stredu 2:0. V tomto stretnutí padli do 12. minúty tri červené karty, dve na strane hostí a Trnava premenila penaltu.



Pre webové vydanie denníka SME v priebehu pondelka bývalý šéf futbalového Senca Daniel Bartko potvrdil, že sa vyšetrovanie týka jeho a stretnutia s jedným hráčom na benzínovej pumpe. "Celú situáciu však označil za hlúposť a rieši ju s právnikmi," uvádza sa na sme.sk. "Volali mi zo zahraničia skauti, aby som hľadal nejakých futbalistov, obrancu, útočníka, brankára. A z tohto to vyplynulo. Ešte som mu povedal, že na tikete mám jednotkou a dúfam, že vyhráte nad Trnavou," tvrdí Bartko s tým, že je možné, že si hráč celú situáciu zle vysvetlil. Podľa TV Markíza je hráč, s ktorým prebehlo stretnutie, brankár Ružomberka Matúš Macík.



O stretnutí svojho zverenca vedel aj vtedajší ružomberský tréner Norbert Hrnčár, ktorý v klube po sezóne skončil.



"Daný hráč prišiel za realizačným tímom a oznámil nám, že bol takto kontaktovaný a že sa takéto niečo udialo. Oznámil som to manažmentu a zároveň som bol rád, že hráč bol úprimný voči mne, svojim spoluhráčom aj celému klubu. V kabíne sme to ďalej už nerozoberali," povedal Hrnčár pre sme.sk. MFK Ružomberok o záležitosti upovedomil Slovenský futbalový zväz, ktorý ju nahlásil polícii, informovali tvnoviny.sk.