SKONČIL NA POLICAJNEJ STANICI: Kmotrík mladší údajne udrel SBS-kára

Od viceprezidenta ŠK Slovan Bratislava si mal pýtať lístok do VIP zóny.

Trnava 8. apríla (TASR) - Viceprezident a generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší podľa informácií spravodajského portálu tvnoviny.sk skončil na policajnej stanici po tom, ako údajne počas sobotného zápasu futbalovej Fortuna ligy na pôde Spartaka Trnava udrel skleneným pohárom do hlavy pracovníka bezpečnostnej služby.



"Na policajnej stanici skončil podľa našich informácií Ivan Kmotrík mladší, syn známeho veľkopodnikateľa, ktorý je viceprezident a generálny riaditeľ Slovana. Skleneným pohárom údajne udrel SBS-kára do hlavy, keď si od neho pýtal lístok do VIP zóny. SBS-kár skončil v nemocnici," informoval portál tvnoviny.sk.



Slovan po prehre 0:1 s tradičným rivalom de facto stratil reálnu šancu na zisk titulu. Na Trnavu stráca šesť kôl pred koncom nadstavbovej časti najvyššej slovenskej súťaže už desať bodov.