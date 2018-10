KOZÁK O SVOJEJ ABDIKÁCII: Niečo sa stalo, vyjadrím sa neskôr

Šesťdesiatštyriročný kormidelník teraz plánuje oddychovať, ale pri futbale chce zostať.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Odchod trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka z funkcie nesúvisí s funkcionármi Slovenského futbalového zväzu. Kozák pre portál sport24.pluska.sk v utorok uviedol, že sa o dôvodoch predčasného konca na reprezentačnej lavičke vyjadrí neskôr.



"Keď príde správny čas, tak sa vyjadrím. V tejto chvíli vám poviem iba to, že môj odchod nesúvisí s funkcionármi. Jednoducho sa stalo niečo, čo nebudem komentovať," uviedol Kozák. Prezradil iba, že niekoľko hodín po stretnutí s Českom sa niečo stalo.



Na reprezentáciu ale Kozák nezanevrie a bude jej držať palce: "Už dnes proti Švédom. Veď tam je plno mojich spolupracovníkov na čele s asistentom Štefanom Tarkovičom, ktorému držím palce."



Šesťdesiatštyriročný kormidelník teraz plánuje oddychovať, ale pri futbale chce zostať. "Budem stále sledovať futbal, veď to je môj život, venovať sa rodine a niečo urobím so svojou postavou. A neskôr sa uvidí," dodal pre sport24.pluska.sk.