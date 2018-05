Pri meste Břeclav našli mŕtveho muža, môže ísť o Malatinského

Malatinský bol nezvestný od štvrtka 10. mája, keď sa odpojil od mužstva v Senci a neviedol ho tak v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup.

Bratislava 18. mája (TASR) - Podľa piatkovej informácie internetového portálu TV Markíza www.tvnoviny.sk našli neďaleko slovenských hraníc pri meste Břeclav telo mŕtveho muža. Podľa informácií TV Markíza by mohlo ísť o nezvestného reprezentačného trénera SR 18 Milana Malatinského.



"Dokazovať by to mali veci, ktoré pri nebohom našli. Polícia však oficiálne totožnosť mŕtveho nepotvrdila. Prebiehajú testy DNA," uviedol zdroj.



Tréner Malatinský bol nezvestný od štvrtka 10. mája, keď sa odpojil od mužstva v Senci a neviedol ho tak v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup, v ktorom jeho zverenci zdolali českých rovesníkov 1:0. Slovenský futbalový zväz informoval, že tréner porušil podmienky zmluvy so SFZ, a preto neviedol SR 18 vo finále.