Tréner tímu SR 18 Malatinský je NEZVESTNÝ, porušil zmluvu so SFZ

Od mužstva sa v Senci odpojil vo štvrtok večer a neviedol ho v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup.

Bratislava 14. mája (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Milan Malatinský je podľa webu denníka Nový čas nezvestný. Od mužstva sa v Senci odpojil vo štvrtok večer a neviedol ho v piatkovom finále medzinárodného turnaja Slovakia Cup, v ktorom jeho zverenci zdolali českých rovesníkov 1:0.



"Tréner Milan Malatinský porušil podmienky zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom, a preto neviedol reprezentáciu do 18 rokov vo finále Slovakia Cupu, ktorý slovenská reprezentácia vyhrala, keď zvíťazila nad Českom 1:0. Zmluva so SFZ sa trénerovi Malatinskému končí 31. mája a o jej predĺžení či nepredĺžení rozhodne Výkonný výbor SFZ na svojom najbližšom zasadnutí," uvádza sa v stanovisku SFZ na stránke cas.sk.