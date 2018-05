Ziman skončil na poste generálneho manažéra HC Slovan Bratislava

V apríli dal návrh na odvolanie športového manažéra O. Štefla, čo ešte podliehalo schváleniu prezidentom a hlavným akcionárom Jurajom Širokým. Vedenie klubu k tomu ale doteraz nezaujalo stanovisko.

Bratislava 28. mája (TASR) - Patrik Ziman na vlastnú žiadosť skončil na poste generálneho manažéra hokejistov tímu KHL HC Slovan Bratislava. Informoval o tom portál sport24.pluska.sk.



Koncom apríla dal Ziman návrh na odvolanie športového manažéra Slovana Oldřicha Štefla, čo ešte podliehalo schváleniu prezidentom a hlavným akcionárom klubu Jurajom Širokým. Vedenie klubu k tomu ale doteraz nezaujalo stanovisko. "Moja požiadavka akosi zostala v 'lufte'. Najprv bol pán Široký na dovolenke, čakalo sa na jeho príchod. Potom sme sa stretli, ale to, čo som žiadal, nenašlo odozvu. Preto som sa rozhodol vo štvrtok podať výpoveď. Nevidel som iné východisko," uviedol pre ŠPORT24.SK Ziman, ktorému v pondelok Široký výpoveď podpísal.



"Všetko zlé je na niečo dobré. Verím, že moja misia v Slovane priniesla prvky, ktoré v budúcnosti pomôžu klubu fungovať na zdravších princípoch. Neprináleží mi hodnotiť dôvody a argumenty akcionárov k personálnej zmene na poste športového riaditeľa. Ďakujem za príležitosť pracovať pre najlepšiu športovú značku na Slovensku, byť súčasťou emócie, ktorú prajem zažiť každému. Prajem všetkým fanúšikom nech sklamania čo najskôr vystrieda radosť," dodal Ziman.



Na udalosti v Slovane s nevôľou reagoval fanklub Verní Slovanu, ktorý pohrozil bojkotom. Na sociálnej sieti vyjadril podporu Zimanovi a žiada odchod Štefla. "Dnešný dátum sa hlbokými písmenami zapíše do histórie. Žiaľ, negatívne. Zapíše sa ako pohreb nášho milovaného klubu! Trend, ktorý je nastolený už niekoľko rokov pokračuje. Nečinnosť, nechcenie, nechuť? Nevieme. Vieme však, že ten, ktorý náš klub stále zráža na kolená a úplne dno zostáva, na úkor človeka, ktorý robil pre klub a nás fanúšikov aj nemožné, na úkor Patrika Zimana! My ako fanklub sa už odmietame na toto pozerať a byť účastní na špinavostiach, ktoré sa páchajú na hráčoch, zamestnancoch a najmä na samotnom Zimanovi. Preto už teraz, vyhlasujeme totálny bojkot a nefandenie, pokiaľ tam bude sedieť Štefl! Čoskoro vás budeme informovať o dátume valného zhromaždenia, kde prejednáme ešte ďalšie kroky! Už stačilo! Buď Štefl, alebo my!," napísal fanklub na sociálnej sieti facebook.