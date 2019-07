Morata definitívne opustil Chelsea a stal sa hráčom Atletica Madrid

Dvadsaťšesťročný útočník pôsobí v klube od januára a do konca budúcej sezóny mal hosťovať z FC Chelsea.

Madrid 6. júla (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Morata sa stal kmeňovým hráčom Atletica Madrid. Dvadsaťšesťročný útočník pôsobí v klube od januára a do konca budúcej sezóny mal hosťovať z FC Chelsea. "Blues" však v sobotu na svojom webe uviedli, že sa s Atleticom dohodli na trvalom prestupe.



Do Chelsea prišiel v roku 2017 za 58 miliónov libier, nikdy však nenaplnil očakávania. Odohral 72 zápasov a strelil 24 gólov. Morata v Atleticu začínal, v roku 2008 prestúpil do akadémie Realu Madrid. Informovala o tom agentúra AP.