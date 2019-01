A. Morata po príchode do Atletica: Som šťastný, že som tu

Diego Simeone pred angažovaním Moratu pustil na hosťovanie do AS Monaco portugalského krídelníka Gelsona Martinsa.

Madrid 28. januára (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid získal z FC Chelsea na dlhodobé hosťovanie Alvara Moratu. V rodnom meste bude na výpožičke osemnásť mesiacov. Podľa periodika Marca dokonca Morata súhlasil so znížením platu.



Dvadsaťšesťročný útočník sa vracia do tímu "Los Colchoneros", v ktorom pôsobil na mládežníckej úrovni, profesionálnu kariéru však začal v drese mestského rivala Real Madrid. Do Chelsea prišiel v lete 2017, odohral 47 zápasov Premier League a strelil 16 gólov. Po príchode Maurizia Sarriho prišiel o istotu základnej zostavy.



"Som šťastný a hrdý, že som tu. Neviem sa dočkať nových spoluhráčov a na prvý tréning," povedal Morata na oficiálnom webe Atletica. Na drese bude nosiť číslo 22.



Diego Simeone pred angažovaním Moratu pustil na hosťovanie do AS Monaco portugalského krídelníka Gelsona Martinsa. V tíme účastníka francúzskej Ligue 1 bude do konca tejto sezóny.