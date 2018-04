Most vyhral Interligu, Dávid: Titul má obrovskú váhu

DHK Baník Most - DHK Zora Olomouc 31:23 (15:9)



Najviac gólov: Szarková 8/1, Kovářová 5/2, Maňáková, Zachová po 5 - Jansová 5/1, Salčáková 5, Gajdošíková 4.



Rozhodovali: Nezbeda, Zelenka, vylúčené: 5:4, góly zo 7 m hodov: 3:2, 775 divákov.

Most 14. apríla (TASR) - Hádzanárky DHK Baník Most vyhrali po piatich rokoch interligovú MOL-ku a prerušili hegemóniu Michaloviec. Podarilo sa im to druhýkrát v histórii československej súťaže.citoval portál idnes.cz slovenského kouča Mostu Petra Dávida.