Dovizioso vyhral VC Rakúska v kategórii MotoGP

MotoGP:

1. Andrea Dovizioso (Tal./Ducati) 39:34,771 min

2. Marc Marquez (Šp./Honda) +0,213 s.

3. Fabio Quartararo (Fr./Yamaha) +6,117

4. Valentino Rossi (Tal./Yamaha) +7,719

5. Maverick Vinales (Šp./Yamaha) +8,674

6. Alex Rins (Šp./Suzuki) +8,695



Celkové poradie MS (po 11 z 19 pretekov):

1. M. Marquez 230 b

2. Dovizioso 172

3. Danilo Petrucci (Tal./Ducati) 136

4. Rins 124

5. Rossi 103

6. Vinales 102

Spielberg 11. augusta (TASR) - Talian Andrea Dovizioso na Ducati sa stal v kráľovskej kategórii MotoGP na okruhu v Spielbergu víťazom Veľkej ceny Rakúska, jedenásteho podujatia seriálu majstrovstiev sveta motocyklov. V dramatickom súboji v závere skončil na druhom mieste so stratou 0,213 s úradujúci majster sveta a líder celkového poradia šampionátu Marc Marquez na Honde.Tretie miesto obsadil so stratou 6,117 sekundy Francúz Fabio Quartararo na Yamahe. V celkovom poradí šampionátu vedie so ziskom 230 bodov Marc Marquez, ktorý má na druhého v poradí Doviziosa náskok 58 bodov.