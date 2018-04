Homola bol v Marakéši dvakrát trinásty, prvé preteky nedokončil

Svetový pohár WTCR, Marakéš, výsledky:



1. preteky: 1. G. Tarquini (Tal./BRC Racing Team) 48:58,707 min., 2. Thed Björk (Švéd./MRacing-YMR) +0,729 s, 3. Rob Huff (Sébastien Loeb Racing) +2,823 s., ... Maťo HOMOLA (SR, DG Sport Competition) nedokončil



2. preteky: 1. J. K. Vernay (Fr./Audi Sport Leopard Lukoil Team) 32:41,418 min., 2. M. Bennani (Mar./Sébastien Loeb Racing) +0,890 s, 3. P. Oriola (Šp./Campos Racing) +3,270 s, ... 13. Maťo HOMOLA +19,480 s.



3. preteky: 1. G. Tarquini (Tal./BRC Racing Team) 35:32,310, 2. Y. Muller (Fr./MRacing-YMR) +2,534 s., 3. Thed Björk (Švéd./MRacing-YMR) +2,922, ... 13. Maťo HOMOLA +16,011 s

Marakéš 9. apríla (TASR) - S bilanciou dve 13. miesta a nedokončené preteky odštartoval slovenský automobilový jazdec Maťo Homola novú sezónu WTCR. Počas víkendu v Marakéši najskôr pre kolízie nedokončil úvodné preteky a ani v ďalších dvoch sa nedostal na bodované priečky. Po podujatí sa sťažoval na fungovanie bŕzd na jeho novom Peugeote 308 TCR, no verí, že na nasledujúcej GP 28. a 29. apríla v Maďarsku bude všetko podľa jeho predstáv.Prvý deň Homolovi neprial, keď po viacnásobných kontaktoch so súpermi musel odstúpiť. V nedeľu boli na programe dvoje preteky, pred ktorými spravili mechanici Homolovho belgického tímu DG Sport Competition veľa práce na jeho Peugeote 308 TCR. Ani viacero zmien v nastaveniach však nestačilo na lepšie ako 16. miesto v kvalifikácii oboch pretekov.poznamenal Homola ku kvalifikácii.Do prvých pretekov štartoval z 15. miesta vďaka penalizácii Frédérica Vervisha. V pretekoch opäť prišlo k viacerým kontaktom, ale Homola sa výraznejším kolíziám vyhol. V jednom momente sa dostal na dosah bodovaných miest, keď sa pohyboval na 12. priečke, ale John Filippi dokázal slovenského jazdca predbehnúť a ten obsadil 13. priečku.prezradil Homola pred poslednými tretími pretekmi víkendu.Záverečné víkendové preteky odštartoval už podľa výsledkov kvalifikácie, teda zo 16. priečky. V 15. kole sa dostal na 12. miesto, no Tom Coronel sa prebojoval pred neho a o to isté sa snažil aj Nathanael Berthon, ktorý však v pravotočivej zákrute nenechal Maťovi žiadne miesto. Snažil sa ho zavrieť a doplatil na to, keď sa jeho auto po kolízii s Homolom stočilo a skončil v bariérach. Už druhý výjazd safety caru počas tretích pretekov víkendu znamenal opäť zvoľnenie pretekov. Po tomto kontakte zostalo Maťove auto poškodené a voľný 'spliter' neumožnil ideálne fungovanie aerodynamiky. Napriek tomu však ubránil druhé 13. miesto v Marakéši.skonštatoval po pretekoch.