Homola odštartuje sezónu WTCR v Marakéši: Je to splnený sen

Člen belgického tímu DG Sport Competition sa v Peugeote 308 TCR má dobrý pocit z tímu i automobilu, s ktorým je odhodlaný spraviť všetko pre úspech.

Marakéš 6. apríla (TASR) - Na štarte Svetového pohára WTCR nebude chýbať ani 23-ročný slovenský automobilový pretekár Maťo Homola. Člen belgického tímu DG Sport Competition sa v Peugeote 308 TCR má dobrý pocit z tímu i automobilu, s ktorým je odhodlaný spraviť všetko pre úspech. "Je to splnený sen," netají.



"Je to najvyššia úroveň motošportu cestovných vozidiel. Začína sa Svetový pohár a ja som po 10 rokoch kariéry pri tom. Neskutočne sa teším. Predsezónne testy ukázali výbornú pripravenosť nielen nášho tímu, ale aj nášho Peugeotu 308 TCR. Sme jediný tím v štartovom poli, ktorý bude štartovať s týmto autom a verím, že budeme úspešní. Nikdy som sa neuspokojil s tým, že sa budem pohybovať niekde vzadu, preto spravím všetko pre to, aby som sa aj v šampionáte WTCR dokázal pohybovať na tých najvyšších priečkach. Sú tu skutočne top jazdci, či už zo seriálu TCR, alebo WTCC," uviedol Homola.



Na pretekárov čaká nový formát organizácie, s akým nemajú skúsenosti ani jazdci z WTCC, ani z TCR. Počas pretekárskeho víkendu to budú dve kvalifikácie a oproti predošlým rokom boli pridané ešte jedny bodované preteky. Od apríla je na programe 10 víkendov celkovo 30 pretekov. Rovnako ako u nasledujúcich pretekov, aj v Marakéši bude prvý deň patriť voľným tréningom, kvalifikácii a prvým pretekom. V druhý deň už bude podľa staršieho formátu WTCC – trojstupňová kvalifikácia a dvoje preteky, pri ktorých sa do prvých bude štartovať v obrátenom poradí výsledkov kvalifikácie.



Bodové ohodnotenie sa tiež mení a bude vyzerať nasledovne: 5 jazdcov, ktorí sa dostanú do druhej kvalifikácie a jej fázy Q3 získajú podľa umiestnenia 5-4-3-2-1 bod. Druhé najvyššie bodové zisky víkendu sa dajú získať v prvých pretekoch – Race 1: 27-20-17-14-12-10-8-6-4-2. Druhé preteky, Race 2, ponúkajú nasledovné body: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Najvyššie bodové ohodnotenie si odnesie víťaz pretekov č. 3, kde sú body nasledovné: 30-23-19-16-13-10-7-4-2-1.